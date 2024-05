Xây dựng Đảng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, làm việc tại Công ty TNHH phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải Chiều 31/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải.

Tham gia đoàn, lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công Thương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự cuộc làm việc có đại diện các công ty VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Công ty Zhida có các ông: Cao Quangyu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải; Shen Qi - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải

Công ty TNHH phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải được thành lập năm 2010, là doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm năng lượng thông minh.

Hiện Zhida là công ty hàng đầu trong việc nghiên cứu, sản xuất bộ sạc thông minh cho xe điện, đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Từ năm 2022, công ty bắt đầu nghiên cứu, phát triển sản phẩm, mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Đến nay, công ty đã cung cấp thành công hơn 1 triệu bộ sạc thông minh cho xe ô tô điện trên toàn cầu. Dự kiến cuối năm 2024, công ty sẽ cung cấp bộ sạc thông minh cho xe ô tô điện của Tập đoàn VinFast.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải cho rằng, Việt Nam là đối tác quan trọng của Trung Quốc và là thị trường tiềm năng, có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Trong thời gian tới, công ty hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam với mục tiêu 2 bên cùng thắng lợi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, một trong những mục tiêu chuyến công tác của đoàn là kết nối đầu tư với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bày tỏ ấn tượng, chúc mừng những thành tựu và sự nỗ lực mà công ty đã đạt được trong hơn 10 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải đã phát triển trở thành công ty hàng đầu trong sản xuất thiết bị thông minh và sản phẩm năng lượng mới.

Khái quát điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, một trong những mục tiêu tỉnh xác định là phát triển lĩnh vực công nghiệp, trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, năng lượng mới.

Đến nay, tỉnh Nghệ An bước đầu đã thu hút được một số dự án trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, năng lượng mới. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 44 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,331 tỷ USD.

Để đón các nhà đầu tư đến với Nghệ An, tỉnh đã chuẩn bị các yếu tố cần thiết về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực, hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư. Mặt khác, tỉnh có 3 nhà đầu tư VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt đã đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Zhida Thượng Hải quan tâm tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Lĩnh vực mà Zhida hoạt động rất phù hợp với hệ sinh thái các nhà đầu tư của Trung Quốc đang triển khai tại tỉnh Nghệ An.

"Tỉnh Nghệ An luôn mở rộng cửa chào đón Zhida đến nghiên cứu khảo sát và quyết định đầu tư trên địa bàn Nghệ An. Tỉnh cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ cho các nhà đầu tư nói chung và Công ty Zhida nói riêng ở mức cao nhất; đồng thời chúc công ty ngày càng phát triển, tiếp tục mở rộng thị trường và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.