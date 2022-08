Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm xử lý văn bản, tham mưu không rõ chính kiến

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều mô hình, điển hình được Công an tỉnh xây dựng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.