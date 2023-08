Công an Nghệ An phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng

(Baonghean.vn) - Ra đời từ Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945), lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết anh hùng. Vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Từng bước lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt

Cùng với sự ra đời của lực lượng Công an cả nước, 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An chung vui với bà con Nhân dân xã Châu Khê, huyện Con Cuông khi được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: CANA

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an Nghệ An đã triển khai hiệu quả các mặt công tác trong thời chiến, đã chi viện sức người, sức của góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng với quân dân cả nước, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, là địa bàn trọng điểm mà kẻ địch tập trung chống phá, nhưng lực lượng Công an Nghệ An đã mưu trí, dũng cảm, cùng chính quyền và Nhân dân bảo vệ tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Công an tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng trong giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp, Công an Nghệ An chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm.

Công an Nghệ An trao thưởng các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh, khám phá các chuyên án lớn. Ảnh: CANA

Với mục tiêu đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Công an Nghệ An chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động kích động, chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Song song với đó, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang trong cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, mở rộng quan hệ quốc tế, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, đất nước.

Xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06/CP. Công an Nghệ An là một trong những địa phương trên cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư; hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện; tổ chức hướng dẫn, cài đặt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Bên cạnh đó, hưởng ứng và thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, từ những kết quả quan trọng, hiệu quả nổi bật và nằm trong tổng thể thực hiện thắng lợi đồng bộ Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã vận động hỗ trợ xây dựng 2.820 nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại 6 huyện biên giới tỉnh Nghệ An. Trong đó: 1.420 nhà từ nguồn Bộ Công an vận động, ủng hộ được phân bổ tại 27 xã biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. 1.000 nhà từ nguồn Công an tỉnh vận động, ủng hộ và 400 nhà từ nguồn hỗ trợ của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.

Công an Nghệ An cùng với các thành viên trong Ban chỉ đạo bàn giao nhà ở cho người nghèo. Ảnh: CANA

Nghệ An là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 119 mô hình, trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức kỷ niệm 18 năm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2023). Qua đó, tạo khí thế sôi nổi, để mỗi người dân nỗ lực cùng cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Nghệ An về chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ với bà con Nhân dân phường Nghi Thu. Ảnh: CANA

Tại các địa phương như phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò), xã Nậm Giải (huyện Quế Phong), xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu), xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn)… các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Công an Nghệ An 8 năm liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ảnh: CANA

Chặng đường lịch sử 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Nghệ An đã nối tiếp hun đúc nên những truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ghi nhận những công lao to lớn ấy, Công an Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập; 21 lượt tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Công an Nghệ An vinh dự 8 năm liên tiếp (2015 - 2022) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và 7 năm liên tiếp (2016 - 2022) là đơn vị dẫn đầu trong toàn lực lượng Công an cả nước về công tác cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và đẩy mạnh học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND để xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng với truyền thống và danh dự của CAND trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu./.