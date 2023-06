Công an Nghệ An và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Ngày 21/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn chuyên đề an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy cho tăng ni, phật tử và ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dự chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tham gia tập huấn có đông đảo các tăng ni, phật tử trong Ban Trị sự.

Các tăng ni, phật tử tham dự tập huấn. Ảnh: Đ.C

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/6, nhằm trang bị cho các tăng ni, phật tử các kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy, luật Giao thông đường bộ và kiến thức, cách thức xử lý tình huống liên quan đến ANTT tại cơ sở thờ tự…

Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đ.C

Tại hội nghị, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tặng mũ bảo hiểm cho Ban Trị sự; các phần quà cho các tăng ni, phật tử tham gia phần hỏi đáp về kiến thức an toàn giao thông.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Đ.C

Các tăng ni, phật tử tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông. Ảnh: Đ.C

Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho một số tổ chức, cá nhân trong Ban Trị sự.