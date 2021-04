Công bố, trao Quyết định Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Dự lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác bộ; đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;… Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy Tại buổi Lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định số 2583/QĐ - BCA, ngày 16/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an để đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh.



Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ trao các quyết định, Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng đồng chí Võ Trọng Hải và Đại tá Phạm Thế Tùng.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định để đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy Nhấn mạnh được điều động đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Phạm Thế Tùng khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thực sự gương mẫu, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và phát huy trí tuệ tập thể để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương giao; góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Trọng Hải. Ảnh: Thành Duy Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, mà trực tiếp là các đồng chí trong Đảng ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết, hợp tác, đồng lòng, trách nhiệm cùng với đồng chí Phạm Thế Tùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những cống hiến, đóng góp của đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, trực tiếp là trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời trân trọng chúc mừng đồng chí có bước trưởng thành mới cao hơn, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; trên cương vị mới, tiếp tục chia sẻ, cùng phát triển Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng. Ảnh: Thành Duy Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng về công tác tại tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu!



Về nhận công tác ở địa phương mới, tân Giám đốc Công an Nghệ An có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức ở phía trước, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị đồng chí cần nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, sâu sát, gương mẫu, phát huy sức mạnh đoàn kết, cộng sự trong tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm; phấn đấu kìm giữ và làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh quan tâm động viên, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ tinh thông, bản lĩnh về nghiệp vụ; có đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ chuẩn mực, vì Nhân dân phục vụ để luôn xứng đáng với hình ảnh của người chiến sỹ Công an Nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu: “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.



Tiếp tục xây dựng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị của tỉnh để giải quyết các công việc, nhất là thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ Công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Thế Tùng nhận thức sâu sắc đây vừa là niềm vinh dự, tự hào của bản thân nhưng đồng thời là trách nhiệm vô cùng to lớn; đồng thời nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy; luôn nên cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức để cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và toàn lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Nghệ An, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



“Tôi kỳ vọng, tin tưởng và luôn mong muốn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An sẽ cùng thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết một lòng để tiếp tục xây dựng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh”, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ Công bố quyết định. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Phạm Thế Tùng mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, cùng các tầng lớp Nhân dân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn để Công an tỉnh Nghệ An nói chung và cá nhân đồng chí nói riêng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đại tá Phạm Thế Tùng - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Hà Tĩnh chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng. Ảnh: Thành Duy