Công nhân Điện lực Nghệ An nhanh trí cứu người bị điện giật

Ngày 25/4/2021, tại khối 16, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, trong lúc nấu ăn, chị Nguyễn Thị Cúc bị điện rò qua bếp giật làm bất tỉnh. Người nhà hoảng loạn tri hô cứu người, vừa may lúc đó có anh Lê Duy Dũng công tác tại Điện lực Quỳ Hợp, Công ty Điện lực Nghệ An đi ngang qua. Nghe tiếng tri hô, anh Dũng đã chạy đến cắt điện và tiến hành cứu chữa cho chị Cúc đang nằm bất tỉnh. Bằng biện pháp nghiệp vụ cứu người bị điện giật đã được huấn luyện hàng năm, sau 15 phút tiến hành cấp cứu theo phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp, anh Dũng đã giúp chị Cúc tỉnh trở lại và sau đó chị được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hiện tại sức khỏe của chị Cúc đã dần ổn định.

Anh Lê Duy Dũng và đồng nghiệp trên đường vào bản làm việc. Ảnh: CTV Cảm động trước việc làm, sự nhanh trí của anh Dũng, gia đình chị Cúc đã gửi thư cảm ơn. Trong thư anh Khôi - chồng chị Cúc viết: “…Trước nghiệp vụ và tình cảm trách nhiệm của lương tâm, cùng với kỹ năng cấp cứu thuần thục chú Dũng đã đưa được chị Cúc về với cuộc sống. Gia đình tôi vô cùng cảm kích và biết ơn, trong lúc bối rối lo chạy chữa gia đình chưa kịp nói lời cảm ơn thì chú Dũng đã lên đường làm nhiệm vụ.



Thư cảm ơn của gia đình chị Cúc. Hôm nay chị Cúc đã tỉnh và đang hồi phục. Không biết nói gì hơn, tôi thay mặt anh em, con cháu nội ngoại xin gửi đến chú Lê Duy Dũng lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Qua chú, gửi đến gia đình, cơ quan Điện lực Quỳ Hợp và toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Nghệ An lời chúc sức khỏe thành công trong công việc… Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Điện lực đã đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực xử lý tình huống bất khả kháng và đạo đức trong sáng của cán bộ, công nhân viên chức trong ngành. Xin trân trọng kính chúc ngành Điện lực ngày càng tỏa sáng nhiều gương mặt giỏi về chuyên môn và trong sáng đạo đức tâm hồn...”. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc gửi thư khen. Trước hành động đẹp, việc làm tốt của anh Lê Duy Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã gửi thư khen ngợi, biểu dương anh Lê Duy Dũng. Trong thư Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh viết: “Việc làm của anh thể hiện văn hóa người thợ điện miền Bắc nói riêng và của người công nhân ngành Điện lực Việt Nam nói chung, đó là tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì công việc, hết lòng với nhân dân. Việc làm này của anh là tấm gương người tốt việc tốt, là bông hoa đẹp trong vườn hoa “việc tử tế” của ngành Điện lực miền Bắc, góp phần lan tỏa lối sống nhân văn để cán bộ công nhân viên toàn ngành noi theo”.