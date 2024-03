Công ty Điện lực Nghệ An hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Sự kiện Giờ Trái đất 2024 diễn ra vào lúc 20h30' đến 21h30', thứ Bảy, ngày 23/3/2024, với thông điệp "Tiết kiệm điện - thành thói quen". Công ty Điện lực Nghệ An triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng sự kiện này.

Sự kiện Giờ Trái đất được phát động với mong muốn tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường bền vững.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 lan tỏa thông điệp "Tiết kiệm điện - thành thói quen". Ảnh: Lâm Tùng

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, Công ty Điện lực Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình thiết thực. Cụ thể, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30' đến 21h30' thứ Bảy, ngày 23/3/2024.

Quán triệt tới toàn bộ các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công nhân viên và người lao động thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, triệt để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện tại đơn vị, gia đình và khách hàng do đơn vị quản lý.

Các đơn vị Điện lực trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, cổ động trên các tuyến đường. Ảnh: Lâm Tùng

Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin của địa phương, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền mang tính đột phá, có hiệu quả trong thực tiễn, tác động đến nhiều đối tượng khách hàng trong việc chuyển biến nhận thức thành hành động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, cổ động cho Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 và các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, Công ty Điện lực Nghệ An đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 thông qua các hình ảnh, video clip, chữ chạy trên các màn hình, trên website, fanpage mạng xã hội Facebook, Zalo... của các đơn vị từ nay cho đến hết tháng 3 năm 2024. Bên cạnh đó, phát động toàn bộ CBCNV, khách hàng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024. Cuộc thi tổ chức từ ngày 16/3 – 31/3/2024.

Trong những ngày này, tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức tuần hành trên các tuyến đường tuyên truyền cho người dân sử dụng tiết kiệm điện. Ảnh: Lâm Tùng

Ông Lê Nam Hùng – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Dịp này Công ty Điện lực Nghệ An đã in hơn 500 băng rôn, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất, đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với mong muốn tất cả người dân, khách hàng và doanh nghiệp không chỉ cùng nhau tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, mà cùng hành động, hình thành thói quen tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới một tương lai xanh.

Băng rôn, áp phích tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất 2024 được Công ty Điện lực Nghệ An treo trên các tuyến phố. Ảnh: Lâm Tùng

Theo thống kê, trong thời gian 60 phút tắt đèn của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An công suất giảm 9 MW, tương đương sản lượng điện năng tiết kiệm được 9.000 kWh; Cả nước đã tiết kiệm được 298.000 kWh.

Nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An đến các hộ kinh doanh tuyên truyền tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ảnh: Lâm Tùng