Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường số hóa các dịch vụ, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

(Baonghean.vn) -Những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho khách hàng, từng bước số hóa các dịch vụ điện.

Sự thay đổi lớn của Công ty Điện lực Nghệ An là từ cung cấp điện đơn thuần sang nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ điện và chăm sóc khách hàng. Qua đó, công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của PC Nghệ An đã chuyển hướng, chú trọng tăng tính tương tác tới khách hàng. Bám sát định hướng chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng tại Công ty Ðiện lực Nghệ An được triển khai với nhiều giải pháp tích cực.

Chuyển đổi số của PC Nghệ An trong lĩnh vực Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng gồm 100% dịch vụ điện cấp độ 4; hợp đồng mua bán điện điện tử; thanh toán điện tử, phát triển các kênh chăm sóc khách hàng online như: Tổng đài CSKH, APP CSKH trên điện thoại di động, Webiste nhắn tin CSKH qua SMS, Zalo… cung cấp tất cả các dịch vụ điện năng ở mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Qua đó, với các nền tảng này, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi, không còn nỗi lo mất thời gian, công sức cho các yêu cầu về dịch vụ điện. Việc phát triển từ công tơ cơ tới công tơ điện tử sang công tơ điện tử đo xa; đổi mới từ việc ghi chỉ số thủ công, tới tự động dữ liệu thu thập về máy tính và tiếp đó là phân tích, khai thác dữ liệu chỉ số điện qua các ứng dụng, phần mềm, nhằm nâng cao tính chính xác; Chuyển đổi hình thức thu tiền điện tại nhà, thu tiền điện trực tiếp tại các phòng giao tiếp khách hàng của Ðiện lực... sang hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt… là “những bước đi số” đã giúp cho PC Nghệ An tạo nên thay đổi căn bản trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Xuân Lợi, Phó Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Với mục tiêu hướng tới cùng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trở thành doanh nghiệp số, PC Nghệ An đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng, cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Theo đó, Công ty tăng cường áp dụng các phần mềm vào công tác quản lý, kinh doanh như áp dụng hóa đơn điện tử; ghi chỉ số tiêu thụ điện tự động qua việc thay hệ thống đo đếm điện năng cơ khí bằng các công tơ điện tử có tính năng đo xa.

Ðồng thời, PC Nghệ An triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến, gồm: Cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, thay đổi thông tin đã đăng ký, gia hạn hợp đồng mua bán điện, thay đổi hình thức thanh toán tiền điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi công suất sử dụng điện… Khách hàng có thể thao tác trên các cổng điện tử như Cổng dịch vụ công quốc gia www.dichvucong.gov.vn, website chăm sóc khách hàng: https://cskh.npc.vn và ứng dụng chăm sóc khách hàng qua App CSKH… Việc triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt không chỉ đem lại lợi ích đối với khách hàng, mà còn là một trong những bước đi để ngành điện cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số. Theo đó để ký kết hợp đồng mua bán điện theo hình thức số hóa, nếu thống nhất các điều khoản giao kết Khách hàng chỉ cần nhập mã xác thực OTP được gửi đến số điện thoại di động của khách hàng vào trang cskh.evnnpc.vn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc là đã ký hợp đồng điện tử thành công”.

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, PC Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, như: ký hợp đồng hợp tác với các chi nhánh ngân hàng và Tổ chức thanh toán trung gian tạo nhiều kênh thanh toán tiền điện tiện ích cho khách hàng. Thông qua báo, đài phát thanh địa phương, qua các đoàn thể, các phường, xã… để quảng bá đến khách hàng các lợi ích thiết thực mà dịch vụ mang lại; thông báo trực tiếp đến khách hàng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để khách hàng thực hiện thanh toán.

Là tỉnh có diện tích rộng nhất nước, trong đó, miền núi chiếm tới 83% diện tích lãnh thổ, vùng nông thôn và dân tộc thiểu số đông nên việc triển khai công tác thanh toán tiền không dùng tiền mặt gặp nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, tính đến 31/10/2022 tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt trên 81%.

Trong thời gian tới, PC Nghệ An sẽ tiếp tục ứng dụng số hóa vào công tác KD&DVKH, trong đó tập trung nỗ lực chuyển tải thông tin dịch vụ của ngành điện đến tất cả khách hàng, giúp khách hàng tiếp cận các tiện ích mà ngành điện mang lại. Ðặc biệt, mỗi cán bộ công nhân viên PC Nghệ An sẽ là một tuyên truyền viên, có đủ khả năng tư vấn, hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên những thiết bị số.