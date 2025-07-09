Pháp luật Công ty TNHH Thiếc Hà An lại xả thải ra môi trường, UBND xã Châu Hồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, hỗ trợ xử lý vi phạm! UBND xã Châu Hồng vừa có Báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường việc Công ty TNHH Thiếc Hà An xả bùn thải ra thượng nguồn Suối Bắc, qua đó, kiến nghị Sở kiểm tra để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Ngày 6/9/2025, UBND xã Châu Hồng có Báo cáo số 67/BC-UBND về “Kết quả kiểm tra nguyên nhân nước đục tại xã Châu Hồng” gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Quan trắc môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tình trạng nước Suối Bắc, xã Châu Hồng chuyển màu vàng, đục ngày 6/9/2025. Ảnh: CSCC

Nội dung Báo cáo số 67/BC-UBND như sau:

“Vào khoảng 7h30 ngày 6/9/2025, UBND xã Châu Hồng nhận được phản ánh từ người dân xóm Trung Thành (xã Châu Hồng) về việc dòng nước từ thượng nguồn Suối Bắc chảy qua xóm Trung Thành có màu vàng, đục bất thường. UBND xã Châu Hồng đã phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh tại khu vực Suối Bắc, kết quả như sau:

Báo cáo số 67/BC-UBND của UBND xã Châu Hồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Nhật Lân

Nguồn nước có màu vàng đục phát sinh từ khu vực mỏ của Công ty TNHH Thiếc Hà An, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện Công ty TNHH Thiếc Hà An xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, tại bể lắng cuối cùng của hệ thống bể lắng nước thải (bờ bể đắp bằng đất), phía Tây khu mỏ của Công ty TNHH Thiếc Hà An có diện tích khoảng 800m2 có dấu hiệu nước mới rút, nước trong bể còn ít, bờ của bể có dấu vết bị đào, mới đắp đất lại.

Đoàn kiểm tra của UBND xã Châu Hồng kiểm tra, lấy mẫu nước tại Suối Bắc. Ảnh: CSCC

Qua kiểm tra, làm việc, Giám đốc Công ty TNHH Thiếc Hà An là ông Đoàn Văn Thịnh công nhận: Vào ngày 5/9/2025, Công ty TNHH Thiếc Hà An tiến hành dọn dẹp mương dẫn nước và bể nước, có xả một lượng bùn đất đã tích tụ từ lâu ra nguồn nước nên đã làm cho nguồn nước Suối Bắc có màu vàng đục.

Đoàn công tác UBND xã Châu Hồng kiểm tra tại khu vực bể lắng của Công ty TNHH Thiếc Hà An. Ảnh: CSCC

UBND xã Châu Hồng đã chụp ảnh hiện trường, quay video, lập biên bản làm việc, tiến hành lấy 3 mẫu nước tại 3 điểm: mẫu 01 tại bể lắng; mẫu 02 tại lòng mương sát bể lắng; mẫu 03 tại khu vực Suối Bắc địa điểm đoạn chảy qua cầu Tiến Thành, xã Châu Hồng để gửi cho Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An thực hiện phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm. Đến 16h30' ngày 6/9/2025, UBND xã Châu Hồng chưa phát hiện thấy cá và sinh vật thủy sinh chết trên sông, suối mà dòng nước đục chảy qua.

Hiện trạng khu vực bể lắng của Công ty TNHH Thiếc Hà An ngày 6/9/2025. Ảnh: CSCC

Do UBND xã Châu Hồng không có chuyên môn, phương tiện kỹ thuật để xác định lưu lượng nước thải và phân tích mẫu để xác định mức độ ô nhiễm làm căn cứ xử lý vi phạm. Vì vậy, UBND xã Châu Hồng kính báo cáo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra thực tế, hỗ trợ UBND xã xử lý vi phạm theo quy định”.

Liên hệ đến ông Cao Thế Bảo - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng được biết, trong ngày 7/9/2025, đoàn công tác của UBND xã Châu Hồng tiếp tục lên hiện trường để thực hiện công tác điều tra, xác minh.

Tình trạng cá chết trên dòng suối Nậm Huống (xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp cũ) trong ngày 1/7/2024. Ảnh: CSCC

Ông Cao Thế Bảo cũng cho hay, sau khi xảy ra sự việc nước trên dòng Suối Bắc có màu vàng đục, UBND xã Châu Hồng đã có thông báo, khuyến cáo để người dân trên địa bàn không chăn thả gia súc và không sử dụng nước trên đoạn suối này. Về 3 mẫu nước UBND xã Châu Hồng lấy trong ngày 6/9, đã được chuyển đến Trung tâm Quan trắc môi trường của tỉnh để phân tích, xác định mức độ ô nhiễm.

Một khu vực chứa nước thải của Công ty TNHH Thiếc Hà An trên núi Lan Toong dịp tháng 7/2024. Ảnh: Nhật Lân

Liên quan đến Công ty TNHH Thiếc Hà An, trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản thiếc tại mỏ thiếc Suối Bắc trên núi Lan Toong, xã Châu Hồng, đã không ít lần vi phạm, gây sự cố về môi trường. Lần gần nhất vào ngày 1/7/2024, Công ty TNHH Thiếc Hà An đã xả thải ra môi trường dẫn đến sự cố cá chết trên suối Nậm Huống.