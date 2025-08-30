Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/8
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Đại hội Đảng bộ các xã Châu Hồng, Nhôn Mai; Cảnh báo Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ; Nghệ An cấm biển từ 15 giờ ngày 30/8… là những thông tin nổi bật ngày 30/8/2025.
* Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
* Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Ngày 30/8 diễn ra Đại hội đại biểu đảng bộ các xã Châu Hồng, Nhôn Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Giữ bình yên biên cương, cùng nhân dân vui đón Tết độc lập.
* Tin bão khẩn: Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, gây mưa lớn cho Nghệ An.
* Nghệ An cấm biển từ 15 giờ ngày 30/8; Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ.
*Công ty Điện lực Nghệ An cảnh báo an toàn điện sau mưa bão.
* Khánh thành cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An.
* Ngành Giáo dục Nghệ An lên phương án biệt phái giáo viên, ưu tiên một số trường hợp đặc thù.
* Những trường học ở Nghệ An phải dạy 2 ca vì lớp nhiều, phòng thiếu.
*Nghệ An: Cảnh sát bắt nhóm siêu trộm xe máy sau nhiều tháng theo dõi.