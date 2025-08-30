Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/8 Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Đại hội Đảng bộ các xã Châu Hồng, Nhôn Mai; Cảnh báo Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ; Nghệ An cấm biển từ 15 giờ ngày 30/8… là những thông tin nổi bật ngày 30/8/2025.

* Hào khí ngút trời tại buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các khối di chuyển qua khu vực Tràng Tiền - Nhà hát lớn trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành của sự kiện A80. Ảnh: Đức Trung

* Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

* Ngày 30/8 diễn ra Đại hội đại biểu đảng bộ các xã Châu Hồng, Nhôn Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Hồng, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Thu Hường

BCH Châu Hồng.

* Giữ bình yên biên cương, cùng nhân dân vui đón Tết độc lập.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải gặp gỡ cán bộ thôn, bản tuyên truyền thực hiện các nội dung bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết độc lập. Ảnh: Hoài Thu

* Tin bão khẩn: Bão số 6 gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, gây mưa lớn cho Nghệ An.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 14h ngày 30/8/2025. Ảnh: Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An

* Nghệ An cấm biển từ 15 giờ ngày 30/8; Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, ngập úng do mưa lũ.

Nhiều tàu, thuyền của ngư dân phường Quỳnh Mai đã vào nơi neo đậu, tránh trú. Ảnh tư liệu: T.P

*Công ty Điện lực Nghệ An cảnh báo an toàn điện sau mưa bão.

Công ty Điện lực Nghệ An và đơn vị bạn ngày đêm bám hiện trường, khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện trở lại sớm nhất. Ảnh: Phan Thuỷ

* Khánh thành cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An.

Cắt băng khánh thành công trình cầu treo dân sinh Tân Mai, xã Nhôn Mai. Ảnh: Hiền Thương

* Ngành Giáo dục Nghệ An lên phương án biệt phái giáo viên, ưu tiên một số trường hợp đặc thù.

Hiện nay, tỷ lệ giáo viên giữa các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa cân đối khiến cho việc dạy học của một số nhà trường gặp khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà

* Những trường học ở Nghệ An phải dạy 2 ca vì lớp nhiều, phòng thiếu.

Vì thiếu phòng nên vào những ngày thi, học sinh phải ra nhà xe để thi. Ảnh: T.H

*Nghệ An: Cảnh sát bắt nhóm siêu trộm xe máy sau nhiều tháng theo dõi.