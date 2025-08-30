Thứ Bảy, 30/8/2025
Nghệ An: Cảnh sát bắt nhóm siêu trộm xe máy sau nhiều tháng theo dõi

Phạm Thủy- Văn Hậu- Trọng Tuấn 30/08/2025 08:56

Một ổ nhóm 8 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện trên 20 vụ trộm cắp xe mô tô và đưa xe trộm cắp ra nước ngoài tiêu thụ, với thủ đoạn rất tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vinh Hưng đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa, bắt giữ.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Đại (SN 1998) và Bùi Quang Vĩnh (SN 1999), đều trú tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An là các đối tượng cầm đầu ổ nhóm. Đáng nói cả Đại và Vĩnh đều là các đối tượng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghiện ma túy.

Để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh đã lôi kéo, tập hợp nhiều đối tượng bất hảo, trong đó có cả các đối tượng có quan hệ họ hàng và cùng quê với Đại và Vĩnh là Trần Đình Cảnh (SN 2000), trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Như Đức (SN 2001), trú tại xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An để thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô.

1.ảnh pv
Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu

Hàng ngày, các đối tượng chia nhau thành từng cặp, đi mô tô lắp biển số giả đến các khu chung cư, dãy trọ, nhà hàng… lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện để trộm cắp tài sản. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều phân công người cảnh giới, thời gian phá khóa, trộm xe chỉ diễn ra từ 30 giây đến 1 phút.

Cũng liên quan đến ổ nhóm trên, Cơ quan Công an xác định mô tô sau khi được các đối tượng trộm cắp sẽ bán cho các đối tượng trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm Nguyễn Văn Kiên (SN 1997), trú tại xã Diễn Châu; Nguyễn Khôi Nguyên (SN 2009), trú tại xã Tân Kỳ; Phạm Huy Hoàng (SN 2006), trú tại phường Vinh Lộc và Trần Bảo Long (SN 2004) trú tại xã Đại Đồng, để tiêu thụ. Đáng chú ý, hòng qua mặt lực lượng chức năng, sau khi mua mô tô từ các đối tượng trên, Kiên, Long, Nguyên, Hoàng đã móc nối với một số người trên địa bàn và người quen biết ở bên kia biên giới để đưa xe sang nước ngoài tiêu thụ.

09.ảnh pv
Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Phạm Thủy

Xác định đây là ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp chuyên nghiệp với sự tham gia của nhiều đối tượng, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 21 đến 28/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vinh Hưng đồng chủ trì, phối hợp Trung tâm Thông tin chỉ huy, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các xã: Trung Lộc, Phúc Lộc, Kim Liên, Hoa Quân đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật chuyên án thu giữ gồm: 16 mô tô, 10 điện thoại di động; 5 biển số giả, 10 tài khoản ATM và một số vật chứng liên quan khác dùng để thực hiện trộm cắp xe máy.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ tính từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị bắt đã thực hiện 21 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn nhiều xã thuộc tỉnh Nghệ An, với tổng giá trị tài sản hơn 350 triệu đồng (nhiều vụ việc bị hại không trình báo). Cơ quan Công an cũng đã xác minh, làm rõ 20 bị hại, đồng thời thu hồi và trao trả 16 mô tô tới các nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để điều tra mở rộng chuyên án.

