Conte nổi giận sau chiến thắng 1-0 của Napoli trước Lecce Conte gọi chỉ trích Napoli là vô lý; Milinkovic-Savic cản penalty trước khi Anguissa đánh đầu ấn định 1-0 tại Lecce, đội bóng tạm chiếm ngôi đầu Serie A.

Một pha đổ người xuất thần từ Vanja Milinkovic-Savic không chỉ giữ Napoli đứng vững tại Stadio Via del Mare mà còn mở khóa trận đấu để Frank Andre Zambo Anguissa đánh đầu ấn định chiến thắng 1-0 trước Lecce. Nhưng cao trào chưa dừng lại ở tiếng còi mãn cuộc: Antonio Conte bùng nổ, phản pháo những ý kiến cho rằng Napoli đang hưởng lợi từ khủng hoảng chấn thương của các đối thủ.

HLV Conte nổi giận với giới truyền thông.

Khoảnh khắc định đoạt: cản penalty, đánh đầu ấn định 1-0

Napoli trải qua 90 phút chịu nhiều sức ép. Biến cố ập đến khi Noa Lang dính chấn thương, trước khi Juan Jesus để bóng chạm tay trong vòng cấm, biếu cho Lecce một quả penalty. Trên chấm 11m, Francesco Camarda đối mặt Milinkovic-Savic – và thủ thành này đoán đúng hướng, đẩy được cú sút quyết định.

Pha cứu thua đó trở thành điểm ngoặt. Từ thế trận căng như dây đàn, Napoli có lại nhịp chơi và cụ thể hóa lợi thế bằng cú đánh đầu của Anguissa – bàn thắng duy nhất của trận, đủ để đội bóng miền Nam rời Via del Mare với ba điểm.

Conte phản pháo chỉ trích, bảo vệ Napoli

Trọng tâm cơn giận của Conte là luận điểm rằng Napoli hưởng lợi từ việc đối thủ sứt mẻ lực lượng. "Mọi người quên rằng chúng tôi cũng đang phải xoay xở. Giờ một số người thậm chí còn cố cho rằng chúng tôi đang hưởng lợi từ chấn thương của Lukaku và De Bruyne. Điều đó hoàn toàn vô lý," ông nói thẳng.

Conte nhấn mạnh đội bóng của ông thi đấu trong bối cảnh nhân sự không phải mạnh nhất, phải ghép vá lực lượng và đòi hỏi mọi vị trí đều sẵn sàng gánh vác.

Thông điệp từ băng ghế huấn luyện

HLV người Ý bảo vệ quyết định đầu tư vào Milinkovic-Savic – người hùng ở tình huống 11m – như một lựa chọn có tính toán và đã "chứng minh giá trị". Ông cũng gửi đi thông điệp cho phòng thay đồ: trong giai đoạn chông chênh, Napoli cần "sự gan góc chứ không phải sự bình tĩnh", và việc ghi bàn là trách nhiệm của cả tập thể, từ hậu vệ đến tiền đạo.

Nhân sự: Noa Lang không quá nghiêm trọng

Bên cạnh ba điểm, tín hiệu tích cực đến từ tình hình của Noa Lang. Conte cho biết chấn thương mà cầu thủ này gặp phải không quá nghiêm trọng, giúp Napoli yên tâm phần nào khi lịch thi đấu vẫn dày đặc.

Tranh cãi và bước ngoặt tinh thần

Quả penalty sau tình huống để bóng chạm tay của Juan Jesus có thể đã thay đổi quỹ đạo trận đấu. Nhưng khoảnh khắc Milinkovic-Savic cản phá cú sút của Camarda đã chuyển hóa áp lực thành động lực, đặt nền tảng cho bàn thắng quyết định của Anguissa. Từ chỗ có nguy cơ rơi điểm, Napoli biến nỗi lo thành lợi thế.

Hệ quả với cuộc đua Serie A

Chiến thắng chật vật nhưng đắt giá giúp Napoli tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A, đặt áp lực lên nhóm bám đuổi. Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, ba điểm cùng màn trình diễn của thủ môn tân binh là cú hích tinh thần không nhỏ, đồng thời củng cố luận điểm của Conte rằng Napoli không hề đi đường tắt nhờ vận may chấn thương của đối thủ.