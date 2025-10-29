Napoli nhắm Kobbie Mainoo của MU ở kỳ chuyển nhượng đông Napoli dự định đặt vấn đề với MU về Kobbie Mainoo ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông, theo Gazzetta dello Sport. Conte cần làm mới tuyến giữa vì De Bruyne chấn thương, Anguissa dự AFCON và Lobotka mẫn cảm.

Napoli muốn thử thách quyết tâm của Manchester United bằng việc tiếp cận Kobbie Mainoo ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông, theo Gazzetta dello Sport. Antonio Conte tin ông có thể trao cho những cầu thủ đang chán nản ở Old Trafford một khởi đầu mới tại miền Nam nước Ý, sau những bài học thành công gần đây với Scott McTominay và Rasmus Hojlund.

Điểm rơi của thương vụ: nhu cầu tức thời và cơ hội cho Mainoo

Mainoo, 20 tuổi, đang vật lộn để tìm cơ hội ra sân dưới thời HLV Amorim. Tại Premier League 2025/26, anh mới chơi tổng cộng 138 phút, đa phần vào sân từ ghế dự bị. Cuối phiên chợ hè, Mainoo từng yêu cầu được cho mượn để có thời lượng thi đấu tốt hơn nhưng bị lãnh đạo MU từ chối. Bối cảnh ấy mở ra khả năng Napoli vào cuộc ngay mùa đông.

Với Conte, đây là thời điểm cần gia cố tuyến giữa. De Bruyne vừa rách cơ đùi nặng, nguy cơ nghỉ vài tháng; Stanislav Lobotka mẫn cảm với chấn thương; còn Zambo Anguissa sẽ trở lại phục vụ Cameroon ở giải vô địch châu Phi vào cuối năm. Napoli cần chiều sâu, và Mainoo là mục tiêu phù hợp để lấp đầy khoảng trống nhân sự trong giai đoạn khắc nghiệt.

Tư duy Conte: tái thiết trung tuyến bằng “động lực mới”

Thông điệp từ Napoli rõ ràng: tìm một gương mặt trẻ, giàu tiềm năng, có động lực chứng minh bản thân. Sự nghiệp của McTominay và Hojlund là tấm gương gần nhất. McTominay được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước, còn Hojlund đang dần lấy lại tự tin với 4 bàn sau 7 trận đầu tiên. Đây là bảo chứng để Napoli tin rằng môi trường dưới tay Conte có thể kích hoạt những cầu thủ cần một cú hích tâm lý và không gian thi đấu ổn định.

Chính vì thế, Napoli không chỉ nhìn vào tiềm năng mà còn cân nhắc tính khả dụng tức thời. Với Mainoo, một lịch trình thi đấu dày đặc sau kỳ nghỉ đông và sự vắng mặt của những trụ cột tuyến giữa khiến anh có cơ hội được đưa vào vòng xoay đội hình, nếu MU mở cửa thương lượng.

MU có nhả người? Bài kiểm tra ý chí từ Napoli

Theo Gazzetta dello Sport, Napoli sẽ đặt câu hỏi trực diện với MU ở kỳ đông. Điểm then chốt nằm ở quan điểm của Old Trafford: họ từng từ chối đề nghị cho mượn vào cuối hè, đồng nghĩa chưa muốn rời tay một tài sản trẻ. Tuy nhiên, sức ép nhu cầu thi đấu của Mainoo, cộng với đề nghị đủ sức thuyết phục từ Napoli, có thể khiến bàn đàm phán trở nên đáng chú ý.

Ở chiều ngược lại, Napoli được tiếp thêm tự tin bởi quỹ dữ liệu nội bộ: những bản hợp đồng “cần cứu vãn” gần đây đều cho thấy đường cong phục hồi tích cực. Họ thậm chí muốn thương thảo sớm để mua đứt Hojlund từ MU sau khởi đầu ấn tượng tại Serie A. Logic đó khiến thương vụ Mainoo trở thành nước đi tiếp theo phù hợp với chiến lược tuyển dụng hiện tại.

Các con số và bối cảnh nổi bật

138 phút: thời lượng thi đấu của Kobbie Mainoo tại Premier League 2025/26, chủ yếu từ ghế dự bị.

4 bàn/7 trận: hiệu suất mở đầu của Rasmus Hojlund trong màu áo Napoli.

Scott McTominay: Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước.

De Bruyne: rách cơ đùi, có thể nghỉ vài tháng; Anguissa dự AFCON cuối năm; Lobotka mẫn cảm với chấn thương.

Góc nhìn chiến lược: cửa sổ mùa đông là thời cơ

Mùa đông thường là thị trường khó, nhưng Napoli có lợi thế rõ ràng về nhu cầu và mô hình tái sinh phong độ cho các cầu thủ từng gặp bế tắc. Với MU, bài toán là cân bằng giữa phát triển tài năng trẻ và mục tiêu ngắn hạn của đội một. Câu trả lời nằm ở mức độ “mở” của họ trên bàn đàm phán, trước một Napoli sẵn sàng hành động nhanh.

Mainoo có thể theo chân Hojlund đến Napoli - Ảnh: T.T

Theo dõi diễn biến đàm phán giữa hai CLB trong những tuần tới sẽ cho biết liệu Napoli có biến ý đồ thành hiện thực, hay MU tiếp tục “khóa” Mainoo cho chặng đường còn lại của mùa giải.