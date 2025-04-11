Quốc tế Nhận định, dự đoán Napoli vs Frankfurt: Phản đòn phút cuối Trận đấu giữa Napoli vs Frankfurt giải Champion League diễn ra vào 0h45 ngày 5/11. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Napoli vs Frankfurt mới nhất

Ngay khi danh sách chấn thương dài của Napoli vừa có dấu hiệu giảm bớt, Billy Gilmour lại dính vấn đề cơ trong trận hòa với Como, khiến khả năng ra sân vào thứ Ba bị bỏ ngỏ.

Dù vậy, tiền vệ trung tâm Stanislav Lobotka – người mà Gilmour thay thế – đã trở lại băng ghế dự bị, còn trung vệ chủ lực Amir Rrahmani có trận đá chính đầu tiên sau hai tháng.

Scott McTominay và Rasmus Hojlund cũng vừa trở lại sau chấn thương ngắn hạn, nên hiện chỉ còn hai ngôi sao kỳ cựu người Bỉ – Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne – chắc chắn sẽ vắng mặt cùng thủ môn Alex Meret.

Sau tấm thẻ đỏ ở Eindhoven, tiền đạo Lorenzo Lucca bị treo giò, nên Rasmus Hojlund – người đã ghi 7 bàn trong 8 trận Champions League – nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công.

Tuy nhiên, em trai của anh, Oscar Hojlund, sẽ bỏ lỡ màn “hội ngộ gia đình” vì chấn thương đùi, còn Can Uzun cũng phải rời sân sớm trong trận gặp Heidenheim.

Tiền vệ sáng tạo dày dạn kinh nghiệm Mario Götze có thể thay thế Uzun ở trận gặp Napoli, trong khi Fares Chaibi – người đang dẫn đầu Bundesliga về số đường kiến tạo (5) – là một lựa chọn sáng tạo khác.

Họ sẽ là nguồn cung cấp bóng cho tiền đạo cắm duy nhất, có thể là Elye Wahi hoặc Jonathan Burkardt – cầu thủ đang đạt phong độ cao với 6 bàn sau 8 trận đầu tiên ở giải VĐQG.

Đội hình dự kiến Napoli vs Frankfurt mới nhất

Napoli:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Eintracht Frankfurt:

Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze, Knauff; Burkardt

Nhận định bóng đá Napoli vs Frankfurt mới nhất

Napoli chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết ở đấu trường hàng đầu của UEFA, và huấn luyện viên Antonio Conte cũng có thành tích cá nhân khá khiêm tốn, nên nhà đương kim vô địch Serie A đang rất khát khao tiến sâu ở mùa giải này.

Tuy nhiên, mọi thứ cho đến nay lại không diễn ra như kế hoạch: họ mất đội trưởng vì thẻ đỏ sớm trong trận thua 0-2 trước Manchester City, rồi mới có được chiến thắng đầu tay khi vượt qua Sporting Lisbon trên sân nhà.

Dù dẫn trước ở lượt trận thứ ba, nhà vô địch nước Ý lại phải thi đấu thiếu người một lần nữa, và dù ngôi sao Scott McTominay lập cú đúp, họ vẫn bị PSV Eindhoven vùi dập 6-2.

Sau cú sốc đó, các học trò của Conte đã phần nào lấy lại tinh thần, khi giành lại ngôi đầu Serie A bằng chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh Inter Milan, rồi tiếp tục vượt qua Lecce trên sân Via del Mare.

Trong trận đấu ấy, bàn thắng thứ hai liên tiếp của Frank Anguissa giúp Napoli giành trọn 3 điểm, nhưng chỉ sau khi thủ môn Vanja Milinkovic-Savic – chuyên gia bắt phạt đền – cản phá thành công một quả 11 mét, và anh lại tiếp tục thể hiện xuất sắc vào cuối tuần qua.

Dù chuỗi toàn thắng trên sân Diego Armando Maradona bị chấm dứt bởi trận hòa không bàn thắng với Como hôm thứ Bảy, Milinkovic-Savic đã tự sửa sai sau khi phạm lỗi với Alvaro Morata bằng cách cản phá quả phạt đền của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Napoli vẫn bất bại tại Campania mùa này và chỉ thua một lần trong 18 trận Champions League gần nhất trên sân nhà – trước Real Madrid cách đây hai năm – còn lại họ thắng tới 11 trận.

Eintracht Frankfurt từng nằm trong danh sách “nạn nhân” của Napoli, khi họ thua 0-2 và bị loại khỏi Champions League mùa 2022-23. Trước đó, hai đội từng gặp nhau ở vòng 1/8 UEFA Cup năm 1995, khi đại diện nước Đức thắng cả hai lượt trận.

Lần này, “Đại bàng” hành quân xuống miền Nam nước Ý trong tình thế buộc phải có kết quả tích cực, sau khởi đầu đầy chệch choạc ở mùa giải hiện tại.

Sau khi đạt thành tích tốt nhất lịch sử Bundesliga với vị trí thứ ba mùa trước, Frankfurt hiện chỉ đứng thứ sáu, sau trận hòa 1-1 với đội cuối bảng Heidenheim hôm thứ Bảy.

Trước đó, họ cũng bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) sau loạt luân lưu trước Borussia Dortmund, khép lại giấc mơ giành danh hiệu cúp nội địa thứ sáu.

Đáng lo hơn, đội bóng của Dino Toppmöller đã để thủng lưới 25 bàn trong 8 trận gần nhất, bao gồm hai trận thua liên tiếp 1-5 tại Champions League.

Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Galatasaray ở lượt mở màn, Frankfurt bị Atletico Madrid và nhà vô địch nước Anh Liverpool – đang sa sút – đánh bại, trận sau còn diễn ra ngay trên sân nhà.

Ngoài ra, Frankfurt cũng không thắng trong ba trận sân khách gần nhất, nhưng họ vẫn là đội có khả năng gây nguy hiểm: câu lạc bộ này đã ghi ít nhất hai bàn trong 8/14 trận từ đầu mùa.

Dự đoán tỉ số Napoli vs Frankfurt mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Napoli vs Frankfurt như sau:

Sportsmole: Napoli 2-1 Frankfurt

WhoScore: Napoli 2-0 Frankfurt

Napoli 2-0 Frankfurt Chúng tôi dự đoán: Napoli 2-1 Frankfurt

Xem trực tiếp Napoli vs Frankfurt khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Napoli vs Frankfurt trong khuôn khổ giải Champion League diễn ra vào lúc 0h45 ngày 5/11, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.