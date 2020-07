Cựu thiếu tá công an tham gia buôn ma túy xuyên quốc gia đối diện án tử hình

Sáng 7/7, TAND tỉnh Nghệ An thực hiện xét xử vụ án với 15 bị cáo bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo trú ở TP Hồ Chí Minh gồm: Tống Kim Sơn (48 tuổi, quê Nghệ An), Võ Văn Quý (42 tuổi); Phạm Như Hải (42 tuổi, quê Bắc Giang), Huỳnh Lê Khanh (37 tuổi), Châu Thông Cường (52 tuổi), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi), Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau) và Thái Vĩ Dân (46 tuổi).

Các bị cáo: Cao Xuân Thủy (30 tuổi), Đào Duy Thương (32 tuổi), Dương Thế Anh (41 tuổi), Dương Hồng Nhật (34 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (46 tuổi) cùng trú tỉnh Nghệ An. Hai bị cáo Và Nhia Lỳ (28 tuổi), Cú Vư (27 tuổi) đều quốc tịch Lào.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng ma túy lớn, diễn ra trong thời gian dài, có nhiều bị cáo tham gia, có bị cáo là người nước ngoài. Các bị cáo đã lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tỉnh thành với thủ đoạn tinh vi.



Theo cáo trạng, Thủy mua ma túy của người nước ngoài rồi giấu “hàng” trong thùng hoa quả. Sau đó, Thủy mang ma túy xuống TP Vinh (Nghệ An) bán cho Anh và Nhật. Mua được ma túy thì Anh, Nhật bán lại cho Sơn hoặc Thủy, Thương rồi bỏ trong các thùng hoa quả chở trên xe từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh cho Sơn và Quý tiêu thụ. Lúc bấy giờ Võ Văn Quý là cựu thiếu tá công an.

Ngày 10/4/2018, tại TP Hồ Chí Minh, khi Sơn nhận thùng hoa quả do Thủy và Thương gửi vào thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ trong thùng hoa quả là gần 4,9kg Methamphetamine.

Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2018, 15 bị cáo đã mua bán trái phép 1,39kg heroin, 2,9kg Methamphetamine thu lời bất chính hơn 2,6 tỉ đồng. Ngoài ra các bị cáo còn tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó Nhật tàng trữ 49,434 gam Ketamine, 8,621 gam cần sa; Thương 2 lần tàng trữ 5,885 gam Methamphetamine và 2,837 gam Methamphetamina; Hải tàng trữ 0,5084 gam Methamphetamine.

Cả ba bị cáo Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Võ Văn Quý bị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với khung hình phạt cao nhất lên tới tử hình.

Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 15 bị cáo trên dài 42 trang. Có hàng chục luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Dự kiến phiên tòa này diễn ra trong 3 ngày 7-10/7.