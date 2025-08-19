Giáo dục Đặc sắc ca khúc chính thức của English Changllenge Giai điệu vui nhộn, lời ca tươi sáng cùng những thông điệp ý nghĩa, ca khúc “Toả sáng cùng English Challenge” là “ngọn đuốc” tinh thần cổ vũ các thí sinh, lan toả niềm đam mê ngoại ngữ và chinh phục tri thức.

Giống như nhạc phim, ca khúc chủ đề cũng trở thành đặc điểm nhận diện của chương trình truyền hình. Đặc biệt, với những chương trình có ý nghĩa nhân văn, giáo dục, ca khúc chủ đề không chỉ là "chất xúc tác" mạnh mẽ để tạo dựng bản sắc riêng, mà còn là công cụ truyền tải thông điệp mạnh mẽ, khơi dậy sự đồng cảm, cổ vũ tinh thần và truyền cảm hứng cho người tham gia cũng như khán giả.

English Challenge thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh với những phần thi gay cấn, bùng nổ. Ảnh: Phan Linh

Gắn bó với chương trình English Challenge từ những ngày đầu, chứng kiến đầy đủ cung bậc cảm xúc: hồi hộp, kịch tính, vỡ oà chiến thắng, hay cả những giây phút lắng đọng, thất bại của thí sinh và khán giả, nhạc sĩ Quốc Nam hiện đang công tác tại Phòng Văn hoá – Văn nghệ, Báo và PTTH Nghệ An đã nhen nhóm chắp bút một ca khúc dành riêng cho cuộc thi.

“Qua từng vòng thi Tuần, Quý, tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là một cuộc thi kiến thức mà còn là nơi khơi dậy niềm đam mê học tập, tinh thần tự tin và bản lĩnh của các em học sinh. Tôi đã chứng kiến sự nỗ lực và khát vọng học hỏi của các em, điều này đã thôi thúc tôi sáng tác một ca khúc đặc biệt dành riêng cho chương trình”, nhạc sĩ Quốc Nam chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Nam và BTV Ngọc Hà trao đổi về nội dung chương trình. Ảnh: Phan Linh

Nhạc sĩ Quốc Nam cũng gửi lời cảm ơn tới thầy giáo Hoàng Tăng Đức, người đã đồng hành trong bản chuyển ngữ tiếng Anh, giúp ca khúc giữ được sự gần gũi và phù hợp với giai điệu. Qua bài hát này, nhạc sĩ mong muốn gửi gắm tới các em học sinh thông điệp: “Hãy học tập và yêu thích tiếng Anh hơn nữa, để tự tin chinh phục tri thức và vươn ra thế giới”.

“Toả sáng cùng English Challenge” - Ca khúc chủ đề đầu tiên đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình 8 năm phát triển của chương trình. Giai điệu, ca từ sôi động, hồn nhiên kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho học sinh trên hành trình chinh phục tiếng Anh và tri thức, đặc biệt là ở trận chung kết kịch tính sắp tới.

Lời bài hát Toả Sáng Cùng English Challenge. Ảnh: Thu Ngọc

Ca khúc “Tỏa sáng cùng English Challenge” được thể hiện bởi nhóm nhạc DOP Girl sẽ được ra mắt vào Cầu truyền hình Chung kết sắp tới. Ảnh: Thu Ngọc

Cùng đón xem Cầu truyền hình trực tiếp Chung kết English Challenge mùa 8 vào lúc 8h, thứ Năm, ngày 21/8/2025 trên kênh NTV, app NTV Go và các nền tảng số của Báo và PTTH Nghệ An để cùng hoà mình trong ca khúc chủ đề của chương trình và cổ vũ cho 4 thí sinh xuất sắc nhất.