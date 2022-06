Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Tương Dương

(Baonghean.vn) - Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Báo Nghệ An nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền đậm nét về đại đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa mạnh mẽ hơn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu và Công an huyện phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương “Dòng họ tiêu biểu, tự quản về an ninh trật tự” giai đoạn 2010 - 2022.

(Baonghean.vn) - Sở Công Thương vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm công tác ủng hộ, giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An, giai đoạn 2012-2022.

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ mắc bệnh ung thư cao trên thế giới và có xu hướng “trẻ hóa”. Một trong các nguyên nhân là do người trẻ tiếp xúc với các tác nhân gây ung thư ngày càng sớm.

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, có thời điểm lên đến 40-41 độ C. Nông dân đang gồng mình tìm mọi cách chống nắng nóng cho tôm…

(Baonghean.vn) - Với chủ đề: “Công nhân Nghệ An: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao. Tháng Công nhân năm 2022 khép lại với những kết quả nổi bật, toàn diện, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động, cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân.

(Baonghean.vn) - Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của tỉnh Nghệ An, có một đôi bạn cùng lớp đã lọt vào tốp 5 em đạt điểm cao nhất kỳ thi, đó là em Võ Ánh Dương đạt 28 điểm và em Nguyễn Tất Quân đạt 28,1 điểm, cả 2 em đều học lớp 9D trường THCS Lý Nhật Quang huyện Đô Lương.

(Baonghean.vn) - Trên hành trình mang tới giá trị vững bền với cam kết “Đồng hành cùng bạn, đại phát trọn đời” cho người dân Việt, Công ty Cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) ngày càng khẳng định vai trò của mình, là “thành trì” vững mạnh, giúp khách hàng an tâm vững bước tương lai.

(Baonghean.vn) - Dù chỉ mới giữa năm nhưng một nhóm đối tượng đã tổ chức mua pháo từ nước ngoài rồi vận chuyển về Nghệ An cất giấu để tiêu thụ vào cuối năm. 4 đối tượng và gần 5 tạ pháo trong đường dây này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.