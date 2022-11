Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Tân Kỳ

Tin mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự ngày hội Đại đoàn kết ở Nghĩa Đàn (Baonghean.vn) - Ngày 17/11, ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban văn hóa giáo dục Quốc Hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đã có cuộc tiếp xúc cử tri và vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Men, xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn. Cùng dự có đại diện MTTQ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Nghệ An tham dự Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành (Baonghean.vn)- Ngày 17/11, Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2022 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, đã chính thức khai mạc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đánh giá vai trò tích cực của Ủy ban MTTQ tỉnh trong tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành một nét văn hoá mang ý nghĩa lớn.

Nhiều phần quà trao cho dân bản Hoà Sơn bị thiệt hại do lũ trong Ngày hội Đại đoàn kết (Baonghean.vn) - Chiều 17/11, hoà chung không khí vui tươi của nhân dân cả nước kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18/11), tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Yên Thành (Baonghean.vn) - Chiều nay ngày 17/11, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã về tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tại xóm Vân Nam, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Chiều ngày 17/11, các đồng chí Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và vui Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Choọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị xã Cửa Lò (Baonghean.vn) - Chiều ngày 17/11, tại Khu dân cư khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò), Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con khối 6, phường Nghi Tân (TX. Cửa Lò).

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (Baonghean.vn)- Chiều 17/11, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu giáo chức tỉnh.

'Đả nữ' Lý Hương: 8 năm chìm trong nước mắt và hiện tại bình yên Không phải Ngô Thanh Vân, Lý Hương - con gái cố NSND Lý Huỳnh mới chính là “đả nữ” đầu tiên của màn ảnh Việt sau loạt vai hành động trên phim. Cô luôn được các đạo diễn “đo ni đóng giày” cho các vai võ thuật trên màn ảnh.

Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính Sáng 17/11, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (TH&TKTC) phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11 (Baonghean.vn)- Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

Đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống (Baonghean.vn) - Luật Biên phòng Việt Nam Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhằm từng bước đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn đơn vị quản lý. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) về vấn đề này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia).

Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tên Nguyễn Trọng Hoàng dự AFF Cup 2022 (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo chốt xong danh sách tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng.

Số 13390 ngày 17-11-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13390 ngày 17-11-2022

Đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Phan, Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 làm việc tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, xã Cát Văn (huyện Thanh Chương) tổ chức lễ công bố Xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021 và trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phan Huy Chương, Phó Ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 10 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đô Lương (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình – Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh đã về tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tại xóm 2, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

'Bản lũ' Hòa Sơn: Mong niềm vui sớm quay trở lại (Baonghean.vn) - 45 ngày sau khi cơn lũ kinh hoàng đi qua, bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) vẫn ngổn ngang trăm mối.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp xúc cử tri tại huyện Tương Dương (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, cán bộ và nhân dân bản Xốp Kha, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương tổ chức vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 gắn với tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri và chung vui Ngày Đại đoàn kết ở huyện Diễn Châu (Baonghean.vn) - Ngày 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội khóa XV và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với bà con xóm 9, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp (Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 8988/UBND-TD ban hành ngày 14/11/2022 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Xe máy va chạm xe tải tại ngã tư, người phụ nữ tử vong tại chỗ (Baonghean.vn) - Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra lúc 7h30 sáng 17/11 trên quốc lộ 1A đoạn ngã tư phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 17/11, đoàn đại biểu do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc: Ukraine và Ba Lan muốn kích động đụng độ giữa Nga và NATO Ukraine và Ba Lan đã cố khiêu khích một cuộc đụng độ trực tiếp giữa LB Nga và NATO bằng tình huống rơi tên lửa ở biên giới, ông Vasily Nebenzya, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ tuyên bố.

Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm có bao nhiêu thành viên? (Baonghean.vn) - Tôi công tác ở đơn vị sự nghiệp công lập, xin hỏi: Thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức, thì cần có bao nhiêu người, gồm những thành phần nào? Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn gì? (Lehainam77@gmail.com)