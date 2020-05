Đại hội Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An: Xây dựng đội ngũ liêm chính, tinh thông, đáp ứng yêu cầu mới

Ngày 25/5, Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Lãnh đạo tốt nhiệm vụ tham mưu, thu ngân sách

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Cục thuế Nghệ An có 149 đảng viên, sinh hoạt 13 chi bộ, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương VI (khóa XII), hiện nay Đảng bộ có 769 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lâm Tùng

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi như: Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh; Đảng bộ luôn có truyền thống đoàn kết, nhất trí, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành; Việc thực hiện cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, chính sách pháp luật ngày càng được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; Bộ máy quản lý thuế được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chính quy, hiện đại; Chất lượng đội ngũ công chức toàn ngành được nâng lên, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành; Ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đảng bộ Cục Thuế cũng gặp không ít khó khăn.

Đảng bộ Cục Thuế Nghệ An hiện có 769 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Ảnh: Lâm Tùng.

Đảng bộ Cục Thuế đã làm tốt công tác tham mưu, công tác thu nộp ngân sách và các nhiệm vụ quan trọng khác. Số thu năm sau cao hơn năm trước, (bình quân mỗi năm tăng từ 12,5%). Cụ thể như sau: Năm 2015 đạt 8.047 tỷ đồng, bằng 120% dự toán Trung ương, 117% dự toán HĐND tỉnh và tăng 22% so với cùng kỳ. Năm 2016 đạt 9.872 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Năm 2019 đạt 14.693 tỷ đồng, bằng 125% dự toán HĐND tỉnh và tăng 20% so với cùng kỳ.