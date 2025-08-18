Xã hội Đại tá, NSND Thu Hà ráo riết tập luyện dưới cơn mưa nặng hạt cho kịp A80 Đại tá, Tiến sĩ, NSND Thu Hà cùng các chiến sĩ, học viên, sinh viên đang ráo riết tập luyện khi cột mốc sự kiện A80 gần kề.

"Nữ tướng" sân cỏ chỉ đạo hàng ngàn quân

Chia sẻ với phóng viên, ở A80 - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà được giao nhiệm vụ tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Từng được giao nhiệm vụ này 10 năm trước, NSND Thu Hà trăn trở đổi mới cách làm từ thiết kế đạo cụ riêng cho từng xe, biên đạo từng động tác diễu hành sao cho đẹp và đều, đáp ứng tiêu chí ý nghĩa từng xe.

Trong đó, xe Quốc huy là biểu tượng quốc gia, thể hiện chủ quyền và sự thống nhất của đất nước. 108 người (gồm 54 nam, 54 nữ) tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch, hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

NSND Thu Hà chỉ đạo hàng trăm người tập luyện dưới cơn mưa tầm tã

Các chiến sĩ, sinh viên tay cầm dải lụa, hoa hướng dương có in hình Tổ quốc, cờ Đảng - biểu tượng thiêng liêng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc với 80 thanh thiếu niên trên tay là những đóa sen dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Cuối cùng là xe mô hình biểu tượng 80 năm Quốc khánh với 80 người (gồm 40 nam, 40 nữ) mặc trang phục công - nông - binh, trí thức, học sinh - sinh viên, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, dân tộc Bắc, Trung, Nam... cùng nhau đoàn kết thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước.

NSND Thu Hà tập trung cao độ. Ảnh: FBNV

"Là một nghệ sĩ, chiến sĩ, tôi vô cùng tự hào khi được tham gia các sự kiện lớn của quân đội và đất nước như A70, A50 và năm nay là A80. Mỗi một sự kiện đều cho tôi những cảm xúc khác nhau, được lắng nghe nhịp đập hào hùng của đất nước. Những bước chân của đội hình diễu hành, duyệt binh không chỉ là một phần của buổi lễ còn là dấu chân của những thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để có được ngày hôm nay. Những bước chân của người lính bước đi đầy kiêu hãnh như cách cha ông ta từng tiến lên mà không hề chùn bước", Thu Hà xúc động.

Vượt nắng, thắng mưa

Với cường độ tập luyện cao, thời tiết khắc nghiệt nhưng với quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, NSND Nguyễn Thị Thu Hà cùng các học viên, sinh viên và chiến sĩ luyện tập, tôi luyện bản lĩnh, hun đúc khát vọng cống hiến.

Chị chia sẻ: "Được lựa chọn tham gia đội nghi trượng cho nhiệm vụ A80 không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là dấu ấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành của các em - những mầm xanh đang tiếp nối truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc".

Trước câu hỏi "Có đặt mục tiêu tiếp tục tạo nên cơn sốt như A50?", nữ Đại tá cho biết: "Với tôi sự kiện trọng đại nào của dân tộc đều là cơn sốt - cơn sốt của lòng yêu nước, tự hào dân tộc; cơn sốt mong có mặt tại Quảng trường Ba Đình, nơi 80 năm trước, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hình ảnh các chiến sĩ, học viên, sinh viên tập luyện cho A80 được NSND Thu Hà chia sẻ. Ảnh: FBNV

Giữa hàng vạn con người, giữa tiếng bước chân rắn rỏi của đoàn quân diễu hành, giữa không gian ngập tràn sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, lắng nghe nhịp đập hào hùng của đất nước. Muốn thấy được hồn dân tộc trong từng khoảnh khắc, muốn để lòng mình lắng lại giữa những thanh âm hào hùng của đất nước, muốn lưu giữ những hình ảnh ấy không chỉ trong tầm mắt mà cả trong trái tim".

NSND Thu Hà nói thêm A80 đang đến rất gần, chị hy vọng với sự tập luyện chăm chỉ, đầy trách nhiệm, những bước chân oai hùng đều tăm tắp của các học viên, sinh viên thủ đô cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội sẽ góp phần tạo nên bức tranh thiêng liêng và hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.