Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Hữu Kiệm và xã Môn Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng bộ các xã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân.

* Chiều 22/8, Đảng bộ xã Hữu Kiệm trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Môn Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thu Trang

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Vũ Cường - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 250 đại biểu chính thức của Đảng bộ xã Hữu Kiệm.

Xã Hữu Kiệm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bảo Nam, Hữu Lập và Hữu Kiệm của huyện Kỳ Sơn (cũ).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, sau khi sáp nhập, quy mô địa bàn rộng, dân số đông, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra nặng nề hơn, vì vậy, Đảng bộ xã Hữu Kiệm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thu Trang

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hữu Kiệm, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thu Trang

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng chia sẻ, động viên trước những thiệt hại nặng nề mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hữu Kiệm phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó, xã Hữu Kiệm sẽ sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

* Ngày 22/8, Đảng bộ xã Môn Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 250 đại biểu đại diện cho 867 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Môn Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Vương Linh

Xã Môn Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Môn Sơn và xã Lục Dạ của huyện Con Cuông trước đây. Sau sáp nhập, Môn Sơn là xã vùng cao có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào dài 36,5 km với 7 cột mốc đường biên. Xã có diện tích tự nhiên 52.942 ha, dân số 18.836 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 93%. Đảng bộ xã Môn Sơn có 40 chi bộ trực thuộc với tổng số 867 đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương các kết quả mà xã Môn Sơn đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Môn Sơn sẽ thực hiện tốt chủ đề đại hội “Đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Môn Sơn. Ảnh: Vương Linh

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Môn Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Vương Linh

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, Đảng bộ cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, tập trung phát triển kinh tế gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với phát huy nội lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.