Đề nghị chuyển chế độ 'bồi dưỡng' thành 'phụ cấp' ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm

(Baonghean.vn) - Do mưa lớn liên tục, những ngày vừa qua địa bàn Nghệ An xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập úng trên diện rộng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người dân vùng lũ vẫn liều mình ra dòng nước lớn để đánh bắt cá và vớt củi, gỗ. Trong đợt lũ vừa qua đã có người đuối nước tử vong khi chèo thuyền đánh bắt cá.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức giới thiệu cuốn Viết và Đọc chuyên đề Văn học Hàn Quốc. Đây là ấn bản đặc biệt về văn học Hàn Quốc do các nhà văn, dịch giả, học giả hai nước Việt Nam và Hàn Quốc chung tay thực hiện - một minh chứng nữa về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn học.

(Baonghean.vn) - Ngày 3/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của ca sỹ và người nổi tiếng.

(Baonghean.vn) - Đoàn Nghệ thuật quần chúng Nghệ An đã xuất sắc giành 4 giải A, 2 giải B, 2 giải C tại lễ bế mạc ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

(Baonghean.vn) - Từ thông tin, hình ảnh phản ánh 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 1A được đăng tải trên Báo Nghệ An ngày 20/9, Phòng CSGT và Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp xác minh, xử lý.

(Baonghean.vn) - Ngày thường vốn đã khó khăn, những ngày mưa lũ cuộc sống của cư dân vạn đò trên sông Lam (Nghệ An) càng bội phần gian nan, vất vả, thậm chí thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, bất trắc. Một mái nhà bé nhỏ luôn là niềm khao khát của những người sống cảnh “nước sông, gạo chợ”.

(Baonghean.vn) - Sau mưa lũ, mới đây tại địa bàn huyện Tân Kỳ đã xảy ra một số điểm sạt lở núi nghiêm trọng ở thị trấn Tân Kỳ và xã Kỳ Sơn. Huyện đã khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

(Baonghean.vn) - Đêm 3/10, chuyến xe xuất phát từ Báo Nghệ An, chở nhu yếu phẩm, đồ dùng của độc giả gửi tới đồng bào vùng lũ quét Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Trận thua 0 - 1 trước Câu lạc bộ Viettel tại vòng 17 V.League là trận thứ 5 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ không biết đến mùi chiến thắng. Mặc dù đội nhà đã có những màn trình diễn nhợt nhạt, kém thuyết phục. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở trận đấu vừa qua.

(Baonghean.vn) - Nghệ An có nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống độc đáo, cùng với đó là những bản, làng đậm bản sắc văn hóa vùng miền, đặc trưng của từng dân tộc, tộc người. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP góp phần tạo sản phẩm phục vụ du lịch.

Sau khi về chung một nhà được gần 1 năm, cuộc sống của cựu MC VTV Hà My và triệu phú công nghệ hơn 16 tuổi vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như ngày đầu.

(Baonghean.vn) - Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, ngay sau khi Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 3/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được ban hành, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.

(Baonghean.vn) - Cùng với các lực lượng khác, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ kịp thời có mặt tại huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ.