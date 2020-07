Đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 của Nghệ An là 'vừa sức' nhưng thí sinh khó đạt điểm cao

Tiếng Anh là môn thi ngắn nhất với thời gian làm bài chỉ có 60 phút. Đây cũng là môn thi duy nhất thi với hình thức trắc nghiệm khách quan nên hầu hết học sinh đều hoàn thành bài thi của mình.

Trường THPT DTNT năm nay có 180 chỉ tiêu vào trường. Tuy nhiên, có đến 351 thí sinh dự thi nên tỷ lệ cạnh tranh khá cao. Học sinh tham gia dự thi đều là học sinh đến từ các huyện vùng núi cao Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ và Anh Sơn. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc môn thi thứ 2, em Phạm Thị Linh Chi - học sinh lớp 9E, Trường THCS Lê Mao cho biết: Đề có 50 câu, em làm được khoảng 46 câu. Đề khá sát với cấu trúc do Sở đã công bố và tương đương với đề thi năm ngoái. Tuy nhiên có một số câu dễ gây nhầm lẫn như câu 34 vì câu hỏi đưa ra nhưng lại yêu cầu tìm đáp án sai.

Ngoài ra có một câu hỏi khó như câu 39 - câu đánh trọng âm và em phân tích nhầm. Câu hỏi đọc hiểu nói về sự phủ sóng của môn bóng đá khá hay, dù rằng có nhiều từ vựng mới. Em thực sự tiếc và chưa hài lòng lắm vì có một số câu cô giáo đã ôn kỹ nhưng vẫn bị sai.

Tiếng Anh không phải là thế mạnh của học sinh vùng khó nên khá nhiều em không làm được bài. Ảnh: Đức Anh

Tại điểm thi Trường THPT DTNT tỉnh, Tiếng Anh dường như không phải là thế mạnh của các em bởi nhiều em cho biết không tự tin vào kết quả dù đã đánh hết đáp án. Học sinh Lê Ánh Tuyết – Trường THCS Tiên Kỳ (Tân Kỳ) cho biết: Em học thiên về xã hội nên Tiếng Anh không phải là sở trường của em.

Em Lầu Y Xài – học sinh Trường PT DTBT THCS Huồi Tụ (Kỳ Sơn) cũng thừa nhận: Đề khó so với lực học của em. Bên cạnh đó do vốn từ của em hạn chế nên em không làm tốt các bài đọc hiểu và không nắm bắt được hết các câu hỏi mà đề đã ra. Em hi vọng với bài thi này, em sẽ đạt điểm trung bình và có thể trúng tuyển vào trường.

Đề thi năm nay không dễ với tất cả các thí sinh. Ảnh: Đức Anh

Nói về đề thi Tiếng Anh năm nay, cô giáo Hồ Thị Hương – Giáo viên Trường THCS Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) cho rằng: Đề của Nghệ An năm nay ra vừa sức với học sinh, bao quát được toàn bộ kiến thức cơ bản của chương trình, đặc biệt là chương trình cũ 7 năm. Thế nên, các câu hỏi về thông hiểu, nhận biết có cảm giác học sinh làm được bài nhiều. Đề có một số câu hỏi khó tìm cụm từ đối lập. Bài đọc hiểu, phải biết đọc bài nhưng lượng từ mới vừa phải.

Tuy nhiên, đề thi này để có điểm tuyệt đối học sinh phải có kiến thức khá vững. Cho quan điểm của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thu – giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Lê Mao cho rằng: Nếu so với cấu trúc đề thi đã công bố trước thì các câu hỏi vận dụng cao hơi nhiều.

Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn thi thứ 2. Ảnh: Đức Anh

Vì thế, sẽ khó cho học sinh đại trà và các vùng học chương trình Tiếng Anh cũ, chưa dùng sách thí điểm.

Ngoài ra, thiết kế số lượng từ trong các câu hỏi hơi nhiều ảnh hưởng đến tốc độ đọc của học sinh để vừa đọc hiểu lại vừa còn phải suy nghĩ chọn đáp án đúng. Vì thế đề này để đạt phổ điểm đại trà có thể đáp ứng được nhưng nói giảm tải thì có lẽ chưa đạt mục tiêu đề ra.

Rất nhiều phụ huynh vượt hàng trăm km xuống để đưa con đi thi tại thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Quỳ Châu có 1 điểm thi duy nhất, tại Trường THPT Quỳ Châu với 512 thí sinh, được bố trí vào 22 phòng thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên theo ghi nhận, tâm trạng của các thí sinh khá lo lắng, nhiều em cho rằng đề Tiếng Anh năm nay hơi khó. Điểm thi Trường THPT Quỳ Châu là điểm thi duy nhất của huyện với hơn 500 thí sinh dự thi. Ảnh: Phương Thảo Thí sinh Lang Thị Thảo Vân - học sinh trường THCS Hạnh Thiết chia sẻ : “Không biết các thí sinh khác thế nào nhưng theo em thì đề Tiếng Anh năm nay khá khó, mặc dù em có ôn kĩ phần phát âm và điền vào chỗ trống nhưng vẫn thấy đề hơi khó”. Thí sinh Trần Thị Thanh Trúc - Học sinh trường PTDTBT THCS Bính Thuận cho biết: Em không tự tin về bài thi của mình và không chắc có đủ điểm trung bình. Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quỳ Châu. Ảnh: Phương Thảo Tại thị xã Thái Hòa, theo các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Thái Hòa, đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh gồm các phần chính: Ngữ pháp – ngữ âm – từ vựng, đọc – hiểu và viết câu đúng nghĩa, trái nghĩa. Kiến thức của đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, có môt số câu ngoài lề, tương đối mới mẻ như chọn từ trái nghĩa. Em Phan Tuệ Nhi, học sinh Trường THCS Hòa Hiếu 2, chia sẻ: Em lo nhất là phần từ trái nghĩa và phần đọc hiểu, dù số lượng từ vựng không nhiều. Còn em Hà Trung Nguyên học sinh Trường THCS Quang Tiến chia sẻ: Đề thi môn tiếng Anh khá sát chương trình sách giáo khoa: "Mặc dù đề thi kéo dài 60 phút, nhưng em chỉ làm khoảng 50 phút. Trong các nội dung của môn Tiếng Anh, phần đọc hiểu khó nhất". Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa trao đổi bài sau môn thi Tiếng Anh. Ảnh: Minh Thái Nhiều giáo viên có mặt tại điểm thi cũng dự đoán: Điểm thi môn tiếng Anh sẽ cao hơn năm ngoái. Phổ điểm phổ biến ở mức 6.5 đến 7.5 điểm, học sinh giỏi, có kiến thức vững có thể đạt điểm từ 8,5 đến 9 điểm. Đề thi môn Tiếng Anh: