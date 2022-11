Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 26 làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương khảo sát thực tế phục vụ tổng kết Nghị quyết 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn công tác. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đoàn công tác đã đánh giá cao những bước triển khai của Tỉnh ủy Nghệ An và báo cáo của tỉnh phản ánh đúng thực tiễn những kết quả đạt được, chưa đạt; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; những khó khăn và vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tỉnh cũng đã xác định điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Cùng đó, đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách khả thi, phù hợp với bối cảnh, vai trò, vị thế của tỉnh đặt trong mối liên kết vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành cũng đã báo cáo làm rõ hơn những vấn đề được đoàn công tác quan tâm. Đó là tiềm năng, lợi thế và cả khó khăn, thách thức của tỉnh có gì khác biệt với các địa phương khác, nhất là các tỉnh khu vực lân cận.

Những điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 26 thời gian qua. Những khâu đột phá được tỉnh xác định trong thời gian tới, nhất là các giải pháp để phát triển hạ tầng cảng biển, sân bay; khu kinh tế Đông Nam; thành phố Vinh; vùng Hoàng Mai – Đông Hồi; khu vực phía Tây của tỉnh.

Thảo luận tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm rõ một số vấn đề mà đoàn công tác quan tâm trên lĩnh vực nông nghiệp, thu hút đầu tư, cảng biển. Đồng thời đề xuất Trung ương nên cấp đủ nguồn lực các chính sách đã ban hành; Mở rộng địa giới thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam.

Cùng với sự nỗ lực, Nghệ An rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành, Trung ương để phát triển toàn diện; hỗ trợ để Nghệ An phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các khu công nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26, Nghệ An tập trung đánh giá những việc chưa làm được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những tồn tại hạn chế.

Tỉnh xác định những điểm nghẽn trong thực hiện Nghị quyết 26 về hạ tầng, đặc biệt hạ tầng liên quan đến Logistics, khó khăn trong phát triển cảng biển, cảng hàng không, nguồn lực để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu,…

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, quan điểm phát triển xuyên suốt của tỉnh là phát triển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Việc phát triển phải cân bằng giữa phát huy tiềm năng lợi thế và khắc phục khó khăn đương đầu với thách thức.

Đồng thời tỉnh xác định rõ lợi thế của tỉnh Nghệ An dựa vào 4 lợi thế, đó là vị trí, diện tích rộng và dân số đông, con người cần cù chịu khó, chịu khổ, khí chất của người Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là chúng ta nêu được mục tiêu, quan điểm, giải pháp để phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Để làm được điều đó, tỉnh cần phải “định vị” được Nghệ An đang ở đâu? Từ đó tỉnh tận dụng những tiềm năng lợi thế, khắc phục khó khăn như thế nào. Để định vị được tỉnh cần so sánh với các địa phương lân cận; so sánh với khu vực Bắc Trung bộ; với vùng và với khu vực toàn quốc. Từ tương quan so sánh tỉnh sẽ lựa chọn chỉ số phù hợp để đặt ra mục tiêu phát triển của thời gian sắp tới.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần bổ sung thông tin đánh giá nguyên nhân hạn chế những mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được. Liên quan đến trăn trở phát triển của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn cho rằng: "Để Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung bộ thì cần làm gì và có giải pháp gì? Trên cơ sở định hướng được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong thời gian tới, tỉnh cần thống nhất nhận thức, khơi dậy phát huy truyền thống văn hóa đậm bản sắc xứ Nghệ làm nguồn lực nội sinh cho sự phát triển".

Theo chương trình, đoàn công tác sẽ đi khảo sát tại một số khu công nghiệp trong khu Kinh tế Đông Nam; vùng Hoàng Mai – Đông Hồi; vùng Tây Bắc của tỉnh và một số dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khu vực miền núi Tây Nam của tỉnh và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã khu vực biên giới của tỉnh; Khu vực cửa khẩu Thanh Thủy. Đồng thời cũng sẽ khảo sát một số hạ tầng chiến lược, khu vực du lịch trọng điểm, quy hoạch ven sông Lam.