Đoàn công tác thành phố Cần Thơ trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho người nghèo

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Đây là hoạt động nằm trong chương trình về nguồn của cán bộ, đảng viên và điển hình tiêu biểu của thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 20 năm địa phương này trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (2004 – 2024).

Đoàn công tác thành phố Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Trung Nhân - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn công tác thành phố Cần Thơ, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của thành phố Cần Thơ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An chân thành cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và bà con nhân dân thành phố Cần Thơ đối với tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An chia sẻ, thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với gần 16,5 nghìn km2; có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 11 huyện miền núi và miền núi cao, địa hình địa lý phức tạp, điểm xuất phát thấp, hạ tầng kinh tế - xã hội khó khăn và một số tình huống đặc biệt; dẫn đến số hộ có điều kiện kinh tế và chịu những thiệt thòi trong cuộc sống còn nhiều; đặc biệt là số hộ chưa có nhà ở đảm bảo lớn, với hơn 15.000 hộ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: Mai Hoa

Để giải quyết khó khăn về nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành chủ trương kêu gọi, vận động các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh hướng về người nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 6.459 nhà.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng cho rằng, kết quả làm nhà ở cho người nghèo thời gian qua, ngoài đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Nghệ An cũng đã nhận được những hỗ trợ, tấm lòng trân trọng của nhiều tổ chức, đơn vị, địa phương và đồng bào trong cả nước.

Việc thành phố Cần Thơ trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng là nghĩa cử cao đẹp để chia sẻ cùng với chủ trương của Nghệ An trong công tác an sinh xã hội và chia sẻ khó khăn với người dân. Đây sẽ là nguồn hỗ trợ tạo động lực quan trọng để những người được hỗ trợ cố gắng vươn lên để xây dựng cuộc sống ấm no.



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cũng mong muốn mối đoàn kết, hợp tác, chia sẻ giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An ngày càng sâu sắc và bền chặt.

Thay mặt đoàn công tác thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Nhân - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm và chân thành của lãnh đạo tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng thông tin một số kết quả nổi bật của thành phố sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, nhấn mạnh về quy mô nền kinh tế, hàng năm đóng góp khoảng 1,2% GDP cả nước và khoảng 9,5% GRDP của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) ước năm 2023 đạt 94,12 triệu đồng, gấp 9,1 lần so năm 2004.