Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 536/KH-UBND truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử tỉnh Nghệ An nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An... Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(Baonghean.vn) - Tinh thần quyết tâm, linh hoạt trong cách vận hành lối chơi là điểm nổi bật giúp U15 Sông Lam Nghệ An bước qua vòng loại U15 toàn quốc 2022. Với thực lực đang có, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể mơ chiếc cúp Vàng sẽ về Sông Lam Nghệ An thêm một lần nữa.

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Quyết định số 574-QĐNS/TW, ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.