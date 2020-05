Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, ngày 19/5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XX.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thắng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.





Trước giờ diễn ra đại hội, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức dâng hương báo công tại phòng Tưởng niệm và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra, trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng bộ quan tâm chú trọng, đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng; tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 100%, trong nhiệm kỳ đã phát triển và kết nạp được 22 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt mức so với Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, BHXH tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả khả quan: đảm bảo vượt chỉ tiêu đề ra so với đầu nhiệm kỳ, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước, đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,5% so với dân số, vượt 10,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội, 15,38% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh hàng năm đều vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội.

Năm 2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN đã đạt 6.360,783 tỷ đồng (vượt mốc 6.000 tỷ đồng) công tác cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ngày càng được thực hiện nghiêm túc, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế được giám sát chặt chẽ. Thực hiện giải quyết đúng, đủ và chi trả kịp thời các chế độ, chính sách BHXH cho nhân dân và người lao động; lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) chuyển biến tích cực, hàng năm đều ban hành kế hoạch CCHC, chọn thủ tục hành chính (TTHC) để rút ngắn thời gian giải quyết. Kết quả đến nay đã rút gọn từ 115 TTHC xuống còn 28 TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết 20 TTHC, hồ sơ giấy nhận qua Bưu điện là 96,53% và kết quả giải quyết trả qua Bưu điện là 97,39%. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt trên 99%; thẻ BHYT mất, hỏng không thay đổi thông tin được cấp lại ngay. Năm 2019, ngành BHXH tỉnh được đánh giá là đơn vị xếp thứ 3 trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về chỉ số CCHC.



Đại hội bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ BHXH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần trong việc an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy các quy định và cơ chế, chính sách về BHXH, BHYT theo hướng đổi mới sáng tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên gắn với công chức, viên chức theo vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đảng bộ, chi bộ và chất lượng chuyên môn; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ. Ra mắt Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ BHXH tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giám đốc BHXH tỉnh tiếp tục được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ BHXH tỉnh Nghệ An dự Đại hội XX Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh gồm 6 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng hoa và quà cho 3 chi bộ có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã nhận nhiệm vụ và hứa sẽ đem hết sức mình, tăng cường đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, cùng với toàn đảng bộ và tập thể cán bộ, viên chức toàn ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Tại đại hội, Đảng ủy BHXH tỉnh đã biểu dương 3 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (2016 - 2019).