Kinh tế Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/10: Đêm và sáng sớm trời rét, ven biển gió Đông Bắc mạnh Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, thời tiết trên đất liền tỉnh Nghệ An ngày và đêm 27/10 phổ biến trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Đáng chú ý, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực ven biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 - 5.

Ảnh minh hoạ: T.G

Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong tỉnh Nghệ An ngày và đêm 27/10/2025 như sau:

Khu vực Vùng núi: Trời nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ: 19 – 26oC. Độ ẩm: 80 - 90%.

Trời nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực Trung du: Trời nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ: 20 – 26oC. Độ ẩm: 80 - 90%.

Trời nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2. Khu vực Đồng bằng ven biển: Trời nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5. Nhiệt độ: 21 – 25oC. Độ ẩm: 85 - 95%.

Trời nhiều mây. Có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Trời nhiều mây. Có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5, có lúc cấp 6. Nhiệt độ: 21 – 25oC. Độ ẩm: 85 - 95%.

Trời nhiều mây. Có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5, có lúc cấp 6.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An dự báo, trong 48 giờ tới, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường lệch đông, sau có cường độ ổn định. Do đó, toàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Sáng sớm và đêm trời rét.