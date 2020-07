Gần 63 nghìn tấn thủy sản qua hệ thống cảng cá ở Nghệ An

Ban quản lý Cảng cá Nghệ An thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các loại hình dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các loại nghề khai thác hải sản, chú trọng hỗ trợ nghề khai thác hải sản xa bờ để ngư dân sản xuất, kinh doanh có hiệu và an toàn, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, nguồn lợi thủy sản, giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm hải sản cho cộng đồng.

Cùng với đó, Ban thực hiện 12 nhiệm vụ và quyền hạn là: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc duy trì điều kiện an toàn công trình cảng cá, đảm bảo phù hợp với nội dung công bố mở cảng cá; Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống cháy nổ trong khu vực cảng cá, xác nhận nguồn gốc, xuất xứ hải sản khai thác cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; phối hợp với cơ quan Bảo đảm hàng hải thông báo tình hình luồng lạch, phao tiêu báo hiệu, tình hình an toàn cầu, bến cho các tàu cá ra, vào cảng cá; phối hợp với thanh tra chuyên ngành trong quản lý cảng và phối hợp với cơ quan của Nhà nước khi có yêu cầu…