Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/3

Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An tiếp đà tăng cao trong quý 1/2025; Hơn 600 học sinh trung học phổ thông Nghệ An tham gia Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh; Ký ức hãi hùng của những lao động bị bán vào ổ lừa đảo ở Tam giác vàng... là những thông tin đăng trên baonghean.vn ngày 30/3.