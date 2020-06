Gạo ST25 - 'Gạo ngon nhất thế giới' lần đầu tiên có mặt tại TP Vinh

ST25 là giống lúa thơm do nhóm tác giả là Kỹ sư Hồ Quang Cua, TS.Trần Tấn Phương và Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, chọn tạo. Gạo thơm ST25 đã đoạt giải Nhất "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2019 trong Cuộc thi "World’s best rice”, do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Hội nghị “TRT world rice conference” lần thứ 11 ở Manila (Philippines).

Đặc trưng của gạo ST25 là hạt dài và đều, trắng trong. Hạt cơm khi nấu ra không vị vỡ bung, chỉ dãn dài ra, thơm, mềm dẻo. Theo các nhà nghiên cứu lượng protein trong loại gạo này cao hơn 10% so với gạo thường nên rất nhiều chất dinh dưỡng. Gạo ST-25 an toàn và tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Gạo thơm ST25 và ST24 không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ... trong quá trình sản xuất. Ảnh: Thành Cường

Sau khi được vinh danh, gạo ST25 bị mạo danh, làm giả rất nhiều, xuất hiện tràn lan làm giảm uy tín hạt gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Vì chưa sản xuất được nhiều, nguồn cung không đủ cầu, bởi vậy giá gạo ST25 trên thị trường vẫn đang khá cao. Nắm bắt được nhu cầu, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng có thể tiếp cận sản phẩm gạo ST25 chính thức của KS Hồ Quang Cua, nhà phân phối Ngọc Sơn đã chính thức mở cửa hàng tại thành phố Vinh để phục vụ người dân.

Gạo ST25, ST24 đươc nhà phân phối Ngọc Sơn cung cấp tại số 10, đường Thành Thái, phường Hưng Phúc (TP. Vinh) để phục vụ người dân. Ảnh: Thành Cường

Cửa hàng Ngọc Sơn hiện cung cấp các dòng sản phẩm chủ đạo: Gạo thơm thượng hạng bao 5 kg; gạo thơm hộp chân không 2 kg (mẫu mã rất đẹp và sang trọng có thể ăn và làm quà biếu). Ngoài ra, còn có loại gạo thơm hữu cơ ST24 (không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ... trong quá trình sản xuất).

Nhà cung cấp chia sẻ: Tránh tình trạng bị mua phải gạo giả ST25, người tiêu dùng có thể căn cứ vào bao bì, nhận diện thương hiệu, cách đóng gói của gạo ST25 . Trên bao bì có ghi đầy đủ thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ. Đặc biệt, gạo ST25 chất lượng khi được nấu lên hạt cơm nấu lên vẫn giữ nguyên được màu trắng và mùi thơm đặc trưng.

Gạo ST25 hạt dài và đều, trắng trong, lượng protein cao hơn 10% so với gạo thường nên rất nhiều chất dinh dưỡng. Gạo an toàn và tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Thành Cường