Giá vàng chiều nay 25/2/2025: Giá vàng trong nước, thế giới ngừng tăng, có dấu hiệu giảm

Thị trường Giá vàng chiều nay 25/2/2025: Giá vàng trong nước, thế giới ngừng tăng, có dấu hiệu giảm Giá vàng chiều nay 25/2/2025: Giá vàng trong nước tăng lên 92,3 triệu đồng/lượng đối với vàng BTMC. Giá vàng thế giới lên đỉnh mới 2.954 USD/ounce rồi hạ nhiệt xuống còn 2.936,7 USD.

Giá vàng trong nước chiều nay 25/2/2025

Tính đến 14h chiều nay 25/2/2025, nhà vàng trong nước tăng nhẹ ở chiều bán, cụ thể:

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 89,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 92 triệu đồng/lượng (bán ra). Không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Hệ thống DOJI niêm yết vàng SJC ở giá mua vào 89,7 triệu đồng/lượng và bán ra 92 triệu đồng/lượng. Mức giá này không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 90,6 triệu đồng/lượng và bán ra 91,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên hôm qua, giá mua vào giảm 600 nghìn đồng/lượng và giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 90,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 92,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 25/2/2025 mới nhất như sau:

Hôm nay (25/2/2025) Hôm qua (24/2/2025) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

89,700 92,000 89,700 92,000 DOJI HN

89,700 92,000 89,700 92,000 DOJI SG

89,700 92,000 89,700 92,000 BTMC SJC

90,100 ▲100 92,300 ▲300 90,000 92,000 Phú Qúy SJC

90,100 ▲100 92,100 ▲100 90,000 92,000 PNJ TP.HCM

90,700 ▲200 92,000 90,500 92,000 PNJ Hà Nội

90,700 ▲200 92,000 90,500 92,000

1. DOJI - Cập nhật: 25/2/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 89,700 92,000 AVPL/SJC HCM 89,700 92,000 AVPL/SJC ĐN 89,700 92,000 Nguyên liệu 9999 - HN 91,200 ▲700K 91,400 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 91,100 ▲700K 91,300 ▲300K AVPL/SJC Cần Thơ 89,700 92,000

2. PNJ - Cập nhật: 25/2/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 90.700 ▲200K 92.000 TPHCM - SJC 89.700 92.000 Hà Nội - PNJ 90.700 ▲200K 92.000 Hà Nội - SJC 89.700 92.000 Đà Nẵng - PNJ 90.700 ▲200K 92.000 Đà Nẵng - SJC 89.700 92.000 Miền Tây - PNJ 90.700 ▲200K 92.000 Miền Tây - SJC 89.700 92.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 90.700 ▲200K 92.000 Giá vàng nữ trang - SJC 89.700 92.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 90.700 ▲200K Giá vàng nữ trang - SJC 89.700 92.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 90.700 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 89.400 91.900 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 89.310 91.810 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 88.580 91.080 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 81.780 84.280 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 66.580 69.080 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 60.140 62.640 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 57.390 59.890 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 53.710 56.210 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 51.410 53.910 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 35.880 38.380 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.110 34.610 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.980 30.480

3. SJC - Cập nhật: 25/2/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 89,700 92,000 SJC 5c 89,700 92,020 SJC 2c, 1C, 5 phân 89,700 92,030 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 89,700 91,800 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 89,700 91,900 Nữ Trang 99.99% 89,700 91,500 Nữ Trang 99% 87,594 90,594 Nữ Trang 68% 59,376 62,376 Nữ Trang 41.7% 35,309 38,309

Giá vàng nhẫn SJC 9999 hiện mua vào ở mức 89,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 91,8 triệu đồng/lượng. Không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Đối với vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 (DOJI), giá mua vào tăng lên 91,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 92 triệu đồng/lượng, mức tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Trong phiên giao dịch sáng hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao, đặc biệt vàng nhẫn lên mức cao nhất từ trước đến nay chạm mức 92,3 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 14h chiều nay, các cửa hàng vàng đã đồng loạt hạ nhiệt, giá vàng nhẫn giảm còn 92 triệu đồng chiều bán ra.

Hiện tại, chỉ còn BTMC vẫn giữ nguyên mức bán ra đối với vàng miếng và vàng nhẫn là 92,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 25/2/2025

Tính đến 14h ngày 25/2, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 2.936,7 USD/ounce, giảm 12,7 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.960,1 USD/ounce, tăng 7,2 USD so với hôm qua.

Đầu phiên giao dịch ngày 24/2 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng mạnh, trên đà tiến sát mức kỷ lục 2.954 USD/ounce trong bối cảnh lực cầu tăng. Nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào các quỹ ETF vàng, trong khi yếu tố kỹ thuật cũng góp phần thúc đẩy đà tăng. Trái ngược với vàng, giá bạc có xu hướng suy yếu và bắt đầu chững lại.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 4 vẫn đang trong xu hướng tăng và phe mua chiếm ưu thế. Mục tiêu tiếp theo là đẩy giá lên trên mốc 3.000 USD/ounce. Nếu giá giảm xuống dưới 2.850 USD/ounce, có thể xuất hiện đợt điều chỉnh giảm.

Hiện tại, mức cản đầu tiên là 2.974 USD/ounce, tiếp theo là 2.985 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở 2.936,8 USD/ounce và mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 2.900 USD/ounce.

Philip Newman, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus, cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn cao do những lo ngại liên quan đến chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump và những diễn biến xung quanh xung đột Nga-Ukraine.

Chuyên gia này nhận thấy những lo ngại trên thị trường ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát ngôn gây tranh cãi về Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và cuộc chiến của Nga tại Ukraine, khiến quan hệ giữa Mỹ và một số nước châu Âu thêm căng thẳng.

Ngoài ra, báo cáo gần đây cho thấy dòng tiền lớn đang đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục đầu tư, với 20 tấn vàng đã được bổ sung vào quỹ hoán đổi danh mục vàng lớn nhất thế giới chỉ trong ba ngày giao dịch. Điều này là minh chứng cho thấy sự quan tâm rất mạnh đến vàng từ các nhà đầu tư.

Cụ thể, hồi đầu tháng, Trung Quốc cho phép 10 công ty bảo hiểm lớn, bao gồm Ping An, China Life và China Pacific, được đầu tư tối đa 1% tài sản vào vàng. Theo các chuyên gia, quyết định này có thể bơm thêm 27 tỷ USD vào thị trường vàng, hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn nữa.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, phân tích, bất ổn kinh tế và địa chính trị liên tục gây áp lực lên các nền kinh tế là các yếu tố hỗ trợ cho đà lên mức 3.000 USD/ounce. Ông dự báo, vàng sẽ tiến gần hơn đến mốc này trong tuần này.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao của Forex.com, nhận định đà tăng của vàng vẫn chưa dừng lại. Kim loại quý này nhiều khả năng sẽ chạm mốc 3.000 USD/ounce trong tương lai gần.