Thị trường Trung Quốc có thể hỗ trợ giá vàng tăng vượt 3.000 USD Trung Quốc vừa cho phép các công ty bảo hiểm đầu tư vào vàng. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra một nhóm người mua mới, cùng với việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vàng, có thể đẩy giá vàng tăng vượt 3.000 USD.

Giá vàng đang tăng mạnh

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 10% trong năm nay, đạt mức kỷ lục 2.954 USD/ounce (khoảng 28,3 gram) vào ngày 21/2 vừa qua. Đây là mức tăng đáng kể so với năm 2024, khi giá vàng tăng 26% – mức tăng hàng năm lớn nhất trong 14 năm.

Công ty tài chính Goldman Sachs dự đoán giá vàng có thể đạt 3.100 đến 3.300 USD/ounce vào năm 2025.

Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng là quyết định của Trung Quốc.

Ngày 7/2, Trung Quốc cho phép 10 công ty bảo hiểm lớn, bao gồm Ping An, China Life và China Pacific, được đầu tư tối đa 1% tài sản vào vàng. Đây là cách để họ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Theo các chuyên gia, quyết định này có thể bơm thêm 27 tỷ USD vào thị trường vàng, hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn nữa.

Joshua Rotbart, đối tác quản lý của J. Rotbart & Co, một công ty giao dịch hàng hóa có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết: 'Chỉ thị này có hiệu lực ngay lập tức, có thể bơm nguồn vốn đáng kể vào thị trường vàng. Động thái này có thể hỗ trợ thêm cho giá vàng vì nó mở ra một con đường đầu tư mới cho các công ty bảo hiểm'

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy giá vàng lên cao. Năm ngoái, các ngân hàng trung ương đã mua 1.045 tấn vàng, tăng nhẹ so với năm 2023. Việc này giúp giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và thúc đẩy giá vàng tiến gần mức 3.000 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị cũng là yếu tố quan trọng khiến giá vàng tăng. Sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, các chính sách thuế quan của ông đã gây ra xung đột thương mại. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Theo dự báo của Goldman Sachs, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương có thể đẩy giá vàng tăng thêm 9%. Các chuyên gia cũng nhận định rằng nếu căng thẳng thương mại tiếp tục, giá vàng có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce trong vài tuần tới.

Tình hình thị trường vàng toàn cầu

Mặc dù các công ty bảo hiểm Trung Quốc được phép mua vàng, họ có thể không mua ồ ạt ngay lập tức. Thị trường chứng khoán đang hấp dẫn hơn, nên việc đầu tư vào vàng có thể diễn ra từ từ trong thời gian dài. Tuy nhiên, về lâu dài, quyết định này sẽ giúp các công ty bảo hiểm Trung Quốc đa dạng hóa đầu tư và hưởng lợi từ việc giá vàng tăng.

Brian Fung, Tổng giám đốc điều hành của Sàn giao dịch vàng Hồng Kông, cho biết các công ty bảo hiểm Trung Quốc đại lục có thể sẽ không vội vã mua vàng. Các tài sản tài chính khác, sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh, có thể là những ưu tiên cao hơn, ông nói thêm.

Tuy nhiên, theo Anderson Cheung, người đứng đầu bộ phận hàng hóa toàn cầu tại Best Profit Capital, một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hồng Kông, động lực chính sách của Bắc Kinh có thể thúc đẩy các công ty bảo hiểm mua đủ vàng để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên thị trường toàn cầu, nhiều nhà đầu tư Mỹ đã đổ xô mua vàng do lo ngại ông Trump áp thuế nhập khẩu vàng. Điều này khiến lượng vàng chuyển từ London sang New York tăng mạnh. Tính đến tháng 1, lượng vàng dự trữ tại London là 8.535 tấn, giảm 1,7% so với tháng 12.

Gareth Oliver, nhà phân tích kim loại quý tại Marex, cho biết: 'Việc Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với cả Canada và Mexico đã góp phần gây ra sự xáo trộn trên thị trường kim loại, vì Canada cung cấp vàng cho Hoa Kỳ, trong khi Mexico là một trong những quốc gia sản xuất bạc lớn nhất'.

Ông nói thêm rằng vẫn phải chờ xem liệu chính sách mới nhất của Bắc Kinh có giúp kéo dài đà tăng giá vàng hay không.