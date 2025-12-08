Thị trường Giá vàng hôm nay 12/8: Giá vàng lao dốc, trong nước cao hơn thế giới gần 14 triệu Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới cùng rớt giá mạnh do lực bán chốt lời ở mức đỉnh. Vàng trong nước cao hơn thế giới gần 14 triệu

Giá vàng trong nước hôm nay 12/8/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 12/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm 500 nghìn đồng/lượng sau khi tăng chạm đỉnh cao nhất lập được hồi tháng 4. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-123,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 12/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,7 123,9

-500 -500 Tập đoàn DOJI

122,7 123,9

-500

-500 Mi Hồng

123 123,9

-600 -500 PNJ

122,7

123,9

-500 -500 Bảo Tín Minh Châu

122,7

123,9

-500 -500

Phú Quý 121,9 123,9

-300 -500

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3351,74 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 45,52 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,06 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,84 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi giới đầu tư chờ thông tin rõ ràng hơn từ Nhà Trắng về khả năng áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu, cùng với báo cáo lạm phát của Mỹ, yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1,34% sau khi chạm mức cao nhất từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tại Mỹ giảm 2,3%, xuống còn 3.410,50 USD/ounce

Giá vàng thế giới từng lập kỷ lục vào cuối tuần trước khi xuất hiện tin đồn Washington có thể áp thuế nhập khẩu đối với loại vàng thỏi được giao dịch phổ biến nhất ở Mỹ. Tuy nhiên, sau đó, một quan chức cho biết Nhà Trắng sẽ sớm ban hành sắc lệnh nhằm “làm rõ thông tin sai lệch” liên quan đến chính sách thuế này.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff từ Kitco Metals, thị trường ban đầu tăng mạnh vì sự bất định, nhưng hiện nhà đầu tư đang bán tháo chốt lời thận trọng để chờ thông báo chính thức.

Về dữ liệu kinh tế, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ 3, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ 5. Các con số lạm phát tuần này đặc biệt quan trọng sau báo cáo việc làm yếu kém gần đây. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, Fed có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 9, và đây sẽ là yếu tố gây áp lực giảm giá vàng. Báo cáo việc làm yếu đã khiến thị trường tăng kỳ vọng về khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán thương mại cũng thu hút sự chú ý khi hạn chót ngày 12/8 cho một thỏa thuận Mỹ - Trung do Tổng thống Donald Trump đặt ra đang đến gần. Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Vàng thường được coi là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn và môi trường lãi suất thấp.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết đang hướng tới việc hoàn tất đàm phán thương mại với các quốc gia chưa ký kết thỏa thuận vào cuối tháng 10. Một số đối tác quan trọng như Canada, Mexico và Thụy Sĩ vẫn đang tìm kiếm các điều kiện tốt hơn sau khi các mức thuế mới của Mỹ bắt đầu có hiệu lực.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giảm 1,5% xuống 37,76 USD/ounce, bạch kim giảm 1,1% xuống 1.316,69 USD/ounce và palladium giảm 1,1% xuống 1.138,30 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tại Việt Nam, giá vàng chịu ảnh hưởng cả từ thị trường quốc tế lẫn cung - cầu nội địa. Nguồn cung hạn chế và thị trường chưa liên thông khiến giá vàng trong nước thường cao hơn thế giới, hiện tại mức chênh lệch lên gần 14 triệu đồng/lượng.

Chính phủ đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng và sửa đổi Nghị định 24/2012 nhằm thu hẹp chênh lệch và tăng tính minh bạch. Khi đó, chiến lược “ăn chênh” sẽ khó áp dụng, buộc nhà đầu tư phải chú ý nhiều hơn tới xu hướng giá vàng toàn cầu.

Theo chuyên gia Han Tan từ Nemo.Money, giá vàng giảm mạnh do thị trường phản ứng lại nguy cơ thuế quan Mỹ làm đảo lộn dòng chảy vàng toàn cầu. Thị trường đặc biệt quan tâm đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ sẽ công bố vào hôm nay. Dự báo lạm phát cơ bản tăng 0,3%, đẩy tỷ lệ hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Theo ông Tan, nếu CPI thấp hơn dự kiến và củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể phục hồi trên ngưỡng tâm lý 3.400 USD. Báo cáo việc làm Mỹ vừa qua yếu hơn dự kiến khiến thị trường tin 90% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất vào tháng 9.

Trong tuần qua, giá vàng biến động mạnh, đặc biệt ở hai phiên giao dịch cuối tuần khi xuất hiện tin về thuế nhập khẩu. Một số chuyên gia vẫn dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, nhận định mức 3.435 USD/ounce là mốc đáng chú ý vì đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7.

Theo ông, phe mua vẫn đang kiểm soát và có thể hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là 3.500 USD/ounce. Tuy nhiên, ông kỳ vọng lần kiểm tra tiếp theo sẽ diễn ra theo đà tăng đều đặn thay vì tăng quá nhanh, để tránh việc thị trường bị chững lại.

James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, nhận định mức 3.435 USD/ounce là mốc đáng chú ý vì đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7. Darin Newsom, chuyên gia phân tích tại Barchart.com, cho rằng việc xuất hiện thông tin áp thuế vàng thỏi không phải là bất ngờ, bởi chính sách thương mại của chính quyền Trump vốn đã được định hình rõ.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, thì cho rằng thị trường cần thêm thời gian để đánh giá tác động thực sự của thông tin này. Nhà đầu tư vì thế đang thận trọng trước những thay đổi chính sách có thể xảy ra bất ngờ. Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cảnh báo nếu giá rơi xuống một số ngưỡng kỹ thuật quan trọng, áp lực giảm sẽ gia tăng, dù xu hướng hiện tại vẫn là tăng mạnh.