Thị trường Giá vàng hôm nay 2/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tháng 5 giảm mạnh Giá vàng hôm nay 2/6/2025: Tổng kết tháng 5, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước giảm mạnh hơn 3 triệu đồng, ghi nhận tháng giảm giá đầu tiên trong năm 2025

Giá vàng trong nước hôm nay 2/6/2025

Tại thời điểm chốt phiên 17h00 ngày 1/6/2025, giá vàng miếng trong nước bán ra ở mức 118,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 115,7-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua nhưng đã giảm 3,6 triệu đồng ở chiều mua - giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 115,7-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với ngày 1/5/2025, mức giá giảm 3,6 triệu đồng ở chiều mua - giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 115,7-117 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, mức giá giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 3,5 triệu đồng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 115,7-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua và giảm 2,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 2,8 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 115-118,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 3,1 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5.

Chốt phiên 17h00 ngày 1/6/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111-113,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 3 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tháng 5.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 113-116 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua; giảm 3,3 triệu đồng ở chiều mua - giảm 3,6 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tháng 5.

Bảng giá vàng hôm nay 2/6/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 1/6/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 115,700 118,200 AVPL/SJC HCM 115,700 118,200 AVPL/SJC ĐN 115,700 118,200 Nguyên liệu 9999 - HN 107,000 111,000 Nguyên liệu 999 - HN 106,900 110,900

2. PNJ - Cập nhật: 1/6/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 110.500 113.600 TPHCM - SJC 115.700 118.200 Hà Nội - PNJ 110.500 113.600 Hà Nội - SJC 115.700 118.200

3. SJC - Cập nhật: 1/6/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 115,700 118,200 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 110,500 113,500

Giá vàng thế giới hôm nay 2/6/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 17h30 ngày 1/6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3291,99 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng giảm 59,4 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.200 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,86 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 10,34 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trải qua một tuần cùng giảm mạnh dẫn đến khoảng cách về giá vẫn chênh nhau hơn 10 triệu đồng/lượng tương đương gần 8,5%.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Nguyễn Trãi cho rằng để kéo giá trong nước và thế giới lại gần nhau, cần cho phép mở rộng quyền nhập khẩu vàng một cách kiểm soát. Bên cạnh đó, việc phát triển thêm các thương hiệu vàng miếng trong nước dưới sự giám sát chặt chẽ, cùng với việc thành lập một sàn giao dịch vàng điện tử minh bạch.



Chuyên gia Trần Duy Phương cho rằng muốn đưa chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới về mức 1–2% như Thủ tướng chỉ đạo, cần tăng mạnh nguồn cung. Nếu không, để giá vàng trong nước có mức giá dưới 100 triệu đồng/lượng là điều khó đạt được trong ngắn hạn.

Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, các chuyên gia trong ngành và nhà đầu tư cá nhân hiện đang có cái nhìn cân bằng hơn về triển vọng giá vàng sau một tuần kém sôi động. Tuy nhiên, phe dự báo giá sẽ tăng vẫn chiếm ưu thế trong cả hai nhóm.

Trong số 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 43% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 29% dự đoán giảm và 29% còn lại kỳ vọng vàng sẽ đi ngang. Điều này cho thấy tâm lý “chờ xem” đang chiếm ưu thế sau khi giá vàng có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ.

Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, với 2.490 người tham gia khảo sát trực tuyến, phe lạc quan vẫn chiếm đa số nhưng chỉ với cách biệt hẹp. Cụ thể, 56% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 24% cho rằng sẽ giảm, trong khi 20% nhận định giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho rằng giá vàng đang tích lũy quanh mốc 3.300 USD/ounce và có khả năng sẽ tiếp tục đi lên. Ông nhận định, nếu tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết ủng hộ các mức thuế quan, điều này sẽ góp phần thúc đẩy lạm phát và tạo điều kiện cho vàng tăng giá.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Theo ông, yếu tố kích hoạt tâm lý mua vàng lúc này là các diễn biến liên quan đến căng thẳng thương mại do Tổng thống Trump gây ra. Ông Button cho rằng ông Trump đang tìm cách khẳng định lại vị thế bằng cách làm căng thẳng trở lại quan hệ thương mại, và điều đó có thể đẩy giá vàng đi lên.

Tuy nhiên, nếu Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra các phán quyết chặn một số mức thuế quan mà chính quyền Trump đề xuất. Đây sẽ là yếu tố có thể làm giảm đà tăng giá của vàng trong ngắn hạn.

Dự báo giá vàng

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng đang có dấu hiệu thoát khỏi giai đoạn đi ngang và chuẩn bị quay lại xu hướng tăng. Theo ông, tuần qua vàng chủ yếu dao động trong vùng giá của tuần trước, từ khoảng 3204 USD đến 3365 USD/ounce, thể hiện trạng thái tích lũy.

Chuyên gia Darin Newsom từ Barchart.com nhận định, yếu tố dẫn dắt giá vàng vẫn sẽ là những bất ổn và thông tin bất ngờ từ chính quyền Trump, thường xuất hiện vào cuối tuần. Trong bối cảnh thị trường liên tục bị chi phối bởi những thay đổi đột ngột như vậy, vàng vẫn là công cụ phòng vệ hiệu quả nhất.

Không giống như các tài sản thay thế khác như Bitcoin, vàng có giá trị nội tại toàn cầu, bất kể thị trường tiền tệ nào. Đây là lý do tại sao vàng tiếp tục thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn, đặc biệt vào những thời điểm trước hoặc sau cuối tuần, khi thị trường thường biến động mạnh vì các tuyên bố chính trị.

Theo đánh giá từ nhóm chuyên gia tại CPM Group, hiện là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư cân nhắc mua vàng. Họ dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 3.385 USD/ounce trước ngày 13/6. Lý do chính là những lo ngại về tình hình kinh tế và chính trị tại Mỹ cũng như trên toàn cầu đang dần quay trở lại sau một thời gian tạm lắng.

CPM cho biết, chính quyền Tổng thống Trump hiện đang tái cơ cấu và có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện các chính sách quyết liệt hơn. Điều này diễn ra trong bối cảnh vấp phải sự phản đối gia tăng từ nhiều phía như các nghị sĩ Cộng hòa, tòa án, trường đại học, doanh nghiệp và cả lãnh đạo nước ngoài. Các nước trên thế giới đang nhận thấy những điểm yếu trong lập trường của Mỹ, làm gia tăng sự bất ổn và hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cho rằng giá vàng có thể giảm. Ông nhận định xu hướng dài hạn từ tháng 8/2018 vẫn là tăng, nhưng có thể đang bước vào giai đoạn cuối. Moor dự báo thị trường đang điều chỉnh sau một đợt tăng mạnh và giá hiện đang trong xu hướng giảm ngắn hạn sau khi không vượt được vùng kháng cự quanh 3.395 USD/ounce.

Cùng quan điểm thận trọng, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco nhận định giá vàng có khả năng tiếp tục giảm nhẹ trong tuần tới. Ông cho rằng các biểu đồ kỹ thuật không còn cho tín hiệu tích cực rõ rệt, trong khi thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới.

Ông Ryan Oldham, đồng quản lý quỹ FSAGX, nhà đầu tư nên cẩn trọng với diễn biến hiện tại của giá vàng vì đà tăng gần đây có thể đi trước các yếu tố cơ bản. Ông lưu ý rằng có hai yếu tố chính đang tác động đến thị trường vàng: lạm phát cùng lãi suất thực và xu hướng một bộ phận nhà đầu tư rời bỏ đồng USD.

Mặc dù ngắn hạn có thể xuất hiện những biến động, nhưng ông Oldham vẫn đánh giá cao triển vọng dài hạn của vàng. Ông cho rằng lượng tiền trong hệ thống tài chính tăng và vấn đề thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục là động lực đẩy giá vàng đi lên. Tuy nhiên, vàng là tài sản có tính biến động cao, thường trải qua những đợt điều chỉnh giảm mạnh từ 10–15% trở lên.