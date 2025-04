Thị trường Giá vàng hôm nay 21/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng gần chục triệu tuần qua Giá vàng hôm nay 21/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới có một tuần biến động với mức tăng gần chục triệu đồng. Dự báo giá vàng tuần này của các chuyên gia khá lạc quan trong bối cảnh bất ổn toàn cầu chưa có điểm dừng.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 21/4/2025, giá vàng trong nước không thay đổi so với hôm qua, nhưng tăng đến gần chục triệu đồng so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng mạnh đến 9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 7,5 triệu đồng chiều bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng tăng đến 9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 7,5 triệu đồng chiều bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 111-114 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với ,hôm qua. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 7,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8 triệu đồng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 112-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Mức giá tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 7,5 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 111,5-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua. Mức giá tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 7,5 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tuần trước.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 109,5-113,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 8,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,7 triệu đồng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 110,8-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 9,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,9 triệu đồng ở chiều bán.

Bảng giá vàng hôm nay 21/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 19/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

112 114

- - Tập đoàn DOJI

112

114

-

- Mi Hồng

111 114

- -1000 PNJ

112

114

- - Vietinbank Gold

114



- Bảo Tín Minh Châu

112

114

- -

Phú Quý 111,5 114

+1000 -

1. DOJI - Cập nhật: 21/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 112,000 114,000 AVPL/SJC HCM 112,000 114,000 AVPL/SJC ĐN 112,000 114,000 Nguyên liệu 9999 - HN 109,300 112,600 Nguyên liệu 999 - HN 109,200 112,500

2. PNJ - Cập nhật: 21/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 109.500 113.500 TPHCM - SJC 112.000 114.000 Hà Nội - PNJ 109.500 113.500 Hà Nội - SJC 112.000 114.000 Đà Nẵng - PNJ 109.500 113.500 Đà Nẵng - SJC 112.000 114.000 Miền Tây - PNJ 109.500 113.500 Miền Tây - SJC 112.000 114.000 Giá vàng nữ trang - PNJ 109.500 113.500 Giá vàng nữ trang - SJC 112.000 114.000 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 109.500 Giá vàng nữ trang - SJC 112.000 114.000 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 109.500 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 109.500 113.500 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 109.500 113.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 109.500 112.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 109.390 111.890 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 108.700 111.200 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 108.480 110.980 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 76.650 84.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 58.170 65.670 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.240 46.740 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 100.190 102.690 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 60.970 68.470 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 65.450 72.950 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 68.810 76.310 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 34.650 42.150 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 29.610 37.110

3. SJC - Cập nhật: 21/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 112,000 114,000 Vàng SJC 5 chỉ 112,000 114,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 112,000 114,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 109,500 113,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 109,500 113,600 Nữ trang 99,99% 109,500 113,000 Nữ trang 99% 106,381 111,881 Nữ trang 68% 70,997 76,997 Nữ trang 41,7% 41,275 47,275

Giá vàng thế giới hôm nay 21/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3326,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng đến 105,26 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.120 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 105,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 8,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay không có thay đổi do thị trường tài chính thế giới đóng cửa trong ngày nghỉ lễ Phục Sinh 2025. Thị trường sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba (giờ quốc tế). Hiện tại, hầu hết các phân tích về giá vàng đều sẽ dự báo giá ngay khi mở cửa trở lại, do tình hình bất ổn về thương mại trên toàn cầu vẫn đang tiếp diễn.

Theo nhà giao dịch độc lập Tai Wong, khả năng vàng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn là có thể xảy ra sau chuỗi tăng giá mạnh trong tuần qua. Nếu đàm phán thương mại song phương Mỹ - Nhật Bản có kết quả tốt, có thể khiến nhu cầu mua vàng tạm thời hạ nhiệt. Dù vậy, quỹ đạo dài hạn của giá vàng vẫn được đánh giá là tiếp tục đi lên.

Tuần vừa qua, khi giá vàng thế giới tăng mạnh đến 100 USD/Ounce trong một phiên, biểu hiện của một đợt "tăng vọt cuối chu kỳ". Chuyên gia David Morrison từ Trade Nation lưu ý rằng chỉ báo MACD dùng để đo động lượng thị trường, đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2011, ngay trước khi vàng đạt đỉnh thời kỳ đó, nên việc giá bắt đầu điều chỉnh là điều dễ hiểu. Tuy vậy, điều này không có nghĩa giá không thể tiếp tục tăng, chỉ là người mua nên thận trọng.

Đà tăng của giá vàng hiện nay còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, chỉ số DXY chốt tuần ở mốc 99,49 điểm, mức thấp nhất trong ba năm. Theo Christopher Vecchio từ Tastylive.com, chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Trump đang làm suy yếu vị thế của Mỹ trên thị trường toàn cầu. Đồng USD đang mất dần sức mạnh, thế giới đang cần một "giải pháp thay thế", và vàng đang được xem như ứng viên phù hợp nhất.

Trong khi đó, phát biểu của ông Powell tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vẫn giữ lập trường trung lập, dù ông thừa nhận lạm phát đang có xu hướng tăng trở lại. Sự đối lập rõ rệt với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), nơi vừa cắt giảm lãi suất và dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng thêm trong thời gian tới, càng khiến thị trường thêm khó đoán định.

Ole Hansen từ Saxo Bank cũng cho rằng điều chỉnh giá vàng giảm là xu hướng không thể tránh khỏi, nhưng ông không kỳ vọng điều đó xảy ra ngay lập tức. Theo ông, các yếu tố bất ổn vẫn còn tồn tại, nhất là sau phát biểu gay gắt của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Dù đầu tư vàng thường không hấp dẫn bằng cổ phiếu hay trái phiếu về lợi suất, nhưng vàng vẫn được giới đầu tư trên toàn cầu tin tưởng từ ngân hàng trung ương, các tỷ phú, cho đến người dân bình thường. Lý do đưa ra là bởi nó giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và chống lại rủi ro lạm phát hay sự mất giá của đồng tiền.

Giá vàng trong nước cũng hưởng ứng đà tăng cao của giá vàng thế giới với mức tăng cả chục triệu đồng so với tuần trước. Trước diễn biến này, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để theo dõi sát thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và đặc biệt là giá vàng trong nước và quốc tế.

Mục tiêu của chỉ đạo là nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng, tăng cường công tác thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, đầu cơ hay trục lợi. Giá vàng trong nước sau đó đã giảm mạnh vào 2 ngày cuối tuần.

Dự báo giá vàng

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh do ảnh hưởng từ các thông tin thương mại và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng và nhiều thị trường quốc tế đóng cửa dịp lễ Phục Sinh, vàng dễ trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 được dự đoán là thời điểm giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nguyên nhân là do dòng tiền đầu tư đang có xu hướng chuyển dịch sang các tài sản an toàn hơn, giữa lúc tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, đà tăng này có thể chững lại hoặc biến động nhẹ khi thị trường bước vào chu kỳ tái cơ cấu dòng vốn.

Bước sang đầu năm 2026, nhiều chuyên gia tin rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá nhờ các điều chỉnh lớn về chính sách tài chính, đặc biệt là lãi suất, cùng với sự nổi lên của các đồng tiền kỹ thuật số mới. Bên cạnh đó, những yếu tố bất ngờ như biến động chính trị hoặc thay đổi lãnh đạo ở các quốc gia lớn cũng có thể thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng.

Chuyên gia Alex Kuptsikevich của FxPro cho biết vàng đã phục hồi đà tăng sau khi chạm đường trung bình động 50 ngày vào đầu tuần trước. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ cuối tháng 12 năm ngoái đã kết thúc.

Ông kỳ vọng giá vàng sẽ sớm vượt mức 3.500 USD/ounce trong thời gian tới. Hiện tại, giá vàng đang cao hơn khoảng 60% so với đường trung bình 200 tuần. Nếu đạt mức 3.540 USD/ounce, tỷ lệ chênh lệch sẽ lên đến 70% – tương đương với mức đỉnh lịch sử năm 2011.

Chuyên gia Jim Wyckoff từ Kitco cũng chia sẻ quan điểm lạc quan. Theo ông, chưa có yếu tố nào đủ mạnh để làm gián đoạn xu hướng tăng của vàng hiện tại. Phân tích kỹ thuật vẫn giữ tín hiệu tích cực, và nhu cầu đầu tư vào vàng như một kênh trú ẩn vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng của SIA Wealth Management lại tỏ ra thận trọng hơn. Ông nhận định sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng có thể tạm thời điều chỉnh khi nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào kết quả kinh doanh quý của các doanh nghiệp.

Trái với xu hướng lạc quan, Mark Leibovit, nhà xuất bản bản tin VR Metals/Resource Letter cảnh báo giá vàng hiện đã tiệm cận vùng đỉnh ngắn hạn. Ông khuyến nghị giới đầu tư nên cân nhắc chiến lược bán khống thông qua các quỹ ETF nghịch chiều như ZSL hoặc GLL.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng sau khi vượt qua mốc 3.300 USD/ounce, giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Đây là thời điểm phù hợp để thị trường “nghỉ chân” và tạo nền tảng cho bước tiến mới trong tương lai.