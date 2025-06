Thị trường Giá vàng hôm nay 30/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới mất động lực tăng giá, lỗ đến 2,5 triệu trong 1 tuần Giá vàng hôm nay 30/6/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới mất động lực tăng giá, khi giảm hơn 100 USD trong tuần qua. Người mua vàng trong nước lỗ đến 2,5 triệu trong 1 tuần

Giá vàng trong nước hôm nay 30/6/2025

Tính đến 4h30 ngày 30/6/2025, giá vàng miếng trong nước theo giá chốt phiên cuối tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 117,2-119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi so với hôm qua nhưng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với thứ 2 (ngày 23/6) tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 117,2-119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5-119,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán. So với tuần trước, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,2-119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,5-119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Tính đến 4h30 ngày 30/6/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,1-117,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 30/6/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 30/6/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

117,2 119,2

- - Tập đoàn DOJI

117,2

119,2

-

- Mi Hồng

118,5 119,5

- - PNJ

117,2

119,2

- - Bảo Tín Minh Châu

117,2

119,2

- -

Phú Quý 116,5 119,2

- -

Giá vàng thế giới hôm nay 30/6/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 30/6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3273,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng giảm đến 106,9 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,08 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,12 triệu đồng/lượng.

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều thăng trầm khi liên tục giảm sâu từ mức cao nhất 3.391 USD/ounce xuống mức thấp nhất 3.256 USD/ounce. Đây là một trong những đợt giảm mạnh nhất thời gian gần đây, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Đầu tuần, giá vàng mở cửa ở mức 3.380 USD/ounce, có lúc chạm đỉnh 3.391 USD vào trưa thứ Hai. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá bất ngờ quay đầu giảm, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3.350 USD. Sang thứ Ba, đà giảm càng mạnh hơn khi giá lần đầu tiên xuống dưới 3.300 USD.

Dù cố gắng hồi phục trong hai ngày tiếp theo, giá vàng vẫn không thể vượt qua mức kháng cự 3.350 USD. Đến thứ Năm, giá tiếp tục trượt dốc, phá vỡ ngưỡng tâm lý 3.300 USD. Thứ Sáu chứng kiến đợt giảm mạnh nhất, đẩy giá xuống đáy tuần ở 3.256 USD trước khi có đợt phục hồi nhẹ vào cuối ngày.

Có hai yếu tố chính khiến giá vàng thế giới tuần qua sụt giảm. Thứ nhất, căng thẳng địa chính trị gần đây đã dịu bớt, làm giảm nhu cầu tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, chính yếu tố này đã đẩy giá vàng lên cao.

Thứ hai, các số liệu kinh tế toàn cầu tiếp tục cho thấy dấu hiệu suy yếu, khiến triển vọng tăng trưởng trở nên ảm đạm. Thông thường, trong bối cảnh này, vàng được kỳ vọng sẽ tăng giá do nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, lần này, áp lực bán tháo từ các nhà đầu cơ đã lấn át. Lý do là lợi suất trái phiếu và đồng USD ổn định hơn, khiến nhiều người chuyển sang các kênh đầu tư khác thay vì giữ vàng.

Thị trường vàng đang trải qua giai đoạn trầm lắng khi khối lượng giao dịch thấp, lo ngại kinh tế giảm bớt và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đang khiến giá vàng và bạc kiểm tra các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, nỗi lo về nợ công và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ hạn chế đà giảm trong mùa hè này.

Trong bối cảnh giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực, lịch trình kinh tế rút ngắn tuần tới cùng với các báo cáo quan trọng như số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 6 (dự kiến công bố vào thứ Năm do nghỉ lễ 4/7) có thể mang lại biến động mạnh cho thị trường.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần bao gồm: Chỉ số PMI sản xuất ISM và số lượng việc làm mở JOLTS (thứ Ba), Báo cáo thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP (thứ Tư), cùng với số liệu việc làm phi nông nghiệp toàn quốc, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số PMI dịch vụ ISM (thứ Năm).

Dự báo giá vàng

Ông Michael Moor, người sáng lập Moor Analytics, đưa ra phân tích chi tiết hơn về các mốc giá kỹ thuật quan trọng. Theo ông, việc giá vàng không duy trì được trên một số ngưỡng then chốt đang cảnh báo về áp lực giảm, nhưng đồng thời cũng lưu ý rằng đợt giảm hiện tại có thể đã gần chạm đáy. Ông Moor nhấn mạnh cần theo dõi sát các mức giá quan trọng như 3258,4 USD để xác định liệu đà giảm sẽ kéo dài hay không.

Chuyên gia phân tích kim loại quý Jesse Colombo nhận định nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho mức giá thấp hơn trong ngắn hạn khi thị trường bước vào mùa giao dịch mùa hè cùng với kỳ nghỉ lễ 4/7 kéo dài. Colombo dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ rộng từ 3.200 đến 3.500 USD/ounce.

Mặc dù áp lực giảm giá ngày càng tăng, Colombo cho biết giá vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố chứ không chỉ một hoặc hai động lực. Ngoài nhu cầu trú ẩn an toàn địa chính trị, sự gia tăng không bền vững của nợ công và tăng trưởng mới trong cung tiền M2 toàn cầu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho vàng trong mùa hè này.

'Tính đến nay, cung tiền M2 đã tăng 1.200 tỷ USD khi nợ quốc gia Mỹ chạm mức 37 nghìn tỷ USD. Chúng ta có thể thấy thêm áp lực bán đối với giá vàng, nhưng tôi không quá lo ngại về đợt điều chỉnh này.'

Ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược ETF tại abrdn, cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong bối cảnh Fed duy trì chính sách tiền tệ trung lập. Sau hai ngày điều trần trước Quốc hội, Chủ tịch Fed Jerome Powell một lần nữa khẳng định ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất do rủi ro lạm phát vẫn chưa rõ ràng. Minter cho biết thêm ông kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, đồng thời nhận định lợi suất trái phiếu hai năm hiện cao hơn khoảng 80 điểm cơ bản so với mức lãi suất.

Một số chuyên gia còn chỉ ra rằng vàng không chỉ là tài sản tiền tệ hấp dẫn trong bối cảnh nợ chính phủ toàn cầu gia tăng, mà còn là công cụ phòng ngừa rủi ro trước sức mua suy yếu khi đồng USD mất giá. Chỉ số USD đang kết thúc tuần gần mức thấp nhất trong ba năm, kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mới ở 97 điểm.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, bày tỏ quan điểm lạc quan về giá vàng khi đồng USD tiếp tục suy yếu: 'Hầu hết nhà đầu tư đều có cái nhìn bi quan về chỉ số USD và kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất. Hiện tại, nếu nhìn vào giá vàng, rõ ràng bất kỳ đợt giảm giá nào tiếp theo đều là cơ hội mua vào.'

Điều đáng chú ý là giá vàng giảm dù xuất hiện nhiều yếu tố thường có lợi cho kim loại này. Sự khác biệt này cho thấy thị trường đang thay đổi mạnh mẽ. Thông thường, khi có xung đột địa chính trị hoặc lạm phát tăng, vàng thường được săn đón như một kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, lần này, giá vàng không tăng dù căng thẳng giữa Israel và Iran đã giảm, khiến nhiều người tin rằng thị trường đang dần bớt quan tâm đến các yếu tố rủi ro.