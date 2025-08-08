Thị trường Giá vàng tăng phá kỷ lục sau tin Mỹ áp thuế nhập khẩu thỏi vàng 1kg Giá vàng tương lai tại Mỹ tăng phá kỷ lục sau thông tin thỏi vàng 1kg nhập khẩu bị áp thuế, khiến thị trường chao đảo và chênh lệch giá vượt 100 USD.

Mỹ áp thuế nhập khẩu thỏi vàng, giá vàng tương lai lập đỉnh lịch sử mới

Giá vàng tương lai tại Mỹ đã lập kỷ lục mới vào hôm nay, sau khi xuất hiện thông tin về việc Chính phủ Mỹ áp thuế cao với thỏi vàng nhập khẩu loại 1kg. Trong khi đó, giá vàng giao ngay tuy có điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn hướng đến tuần tăng thứ hai liên tiếp, giữa bối cảnh bất ổn thương mại và kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Giá vàng tăng vọt, chênh lệch với giá giao ngay vượt 100 USD

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,3% còn 3.386,30 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Tính chung cả tuần, giá đã tăng khoảng 0,7%.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng mạnh 0,9%, đạt 3.484,10 USD/ounce, trước đó đã vọt lên mức cao kỷ lục 3.534,10 USD/ounce.

Chênh lệch giữa giá vàng tương lai tại New York và giá vàng giao ngay nới rộng hơn 100 USD/ounce, sau khi tờ Financial Times đăng tải thông tin về động thái thuế quan mới từ Mỹ.

Thỏi vàng 1kg và 100 oz chịu thuế mới từ Mỹ

Theo lá thư đề ngày 31/7 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), thỏi vàng 1kg và 100 ounce sẽ được phân loại theo mã hải quan mới, chịu mức thuế cao hơn.

Đây được coi là một động thái có thể gây ảnh hưởng lớn đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, nơi sản xuất phần lớn lượng vàng thỏi toàn cầu.

Brian Lan, Giám đốc điều hành GoldSilver Central tại Singapore nhận định: “Việc áp thuế lên thỏi vàng sẽ gây xáo trộn cho hoạt động thanh toán của các ngân hàng lớn, và điều đó đang phản ánh ngay vào giá cả trên thị trường hôm nay”.

Bắt đầu từ ngày 8/8, chính sách tăng thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hiệu lực, ảnh hưởng đến hàng hóa từ hàng chục quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ buộc các đối tác thương mại lớn tìm cách đàm phán lại điều kiện giao thương.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, được giới đầu tư ưu tiên nắm giữ trước bất ổn chính trị và tài chính.

Ngoài ra, số liệu việc làm yếu hơn từ Mỹ trong tuần trước cũng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới hiện đạt tới 91%.

Với diễn biến mới nhất từ chính sách thương mại và động thái thuế quan bất ngờ từ Mỹ, giá vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh. Nếu lãi suất tại Mỹ thực sự hạ vào tháng tới, kết hợp với áp lực thương mại toàn cầu, nhiều khả năng giá vàng tương lai sẽ còn tiếp tục thiết lập các mốc cao mới trong thời gian tới.