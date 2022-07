Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7, với 2 mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ để xét tuyển vào đại học.

Trước khi kỳ thi diễn ra, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về công tác chuẩn bị và những điểm mới của kỳ thi năm nay.

Không chủ quan trong quá trình chuẩn bị

P.V: Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi được tổ chức hằng năm trên cả nước. Tuy tính chất không thay đổi, hình thức tổ chức cũng không có nhiều biến động nhưng câu nói thường xuyên vào mỗi mùa thi là “không được chủ quan để kỳ thi diễn ra một cách bình thường nhất”. Vậy năm nay, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị kỳ thi này như thế nào thưa ông?

GS.TS Thái Văn Thành: Theo tổng hợp, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh Nghệ An có gần 37 nghìn thí sinh đăng ký dự thi và là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh cao nhất cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa. Để tổ chức kỳ thi năm nay, Nghệ An đã bố trí 69 điểm thi, đặt tại 68 trường THPT và 1 trường THCS của 21 huyện, thành, thị với số lượng phòng thi lên đến 2.600 phòng.

Ngoài ra, tại các điểm thi cũng đã bố trí phòng chờ, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho thí sinh diện F0 nếu có nguyện vọng dự thi. Nghệ An huy động hơn 5.300 cán bộ thực hiện công tác coi thi. Đến thời điểm này, có thể nói việc chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất cả về cơ sở vật chất lẫn huy động nhân lực tham gia coi thi, phục vụ thi, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tại các kỳ thi.

Chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, Nghệ An cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ làm Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trưởng ban Chỉ đạo cũng đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện có liên quan đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi. Tỉnh cũng đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh rất đông, một số lượng không nhỏ các thí sinh ở các huyện miền núi cao, sống xa gia đình, điều kiện sinh hoạt, ăn ở hết sức khó khăn. Thời gian qua, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các nhà trường đã cùng nỗ lực “giữ” học sinh ở lại trường, tập trung ôn tập cho thí sinh. Trước kỳ thi, các địa phương cũng đã rà soát, lập danh sách và có kế hoạch hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai và không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thành lập các đội “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa đã được Nghệ An duy trì nhiều năm nay và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng phụ huynh, học sinh.

P.V: Trong buổi làm việc mới đây với Ban Chỉ đạo thi của tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, một kỳ thi thành công phải đạt 3 yêu cầu: đề thi an toàn, bài thi trung thực, phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh và kết quả tin cậy - thể hiện đúng bài làm của thí sinh. Vậy, với yêu cầu thứ nhất, Nghệ An đã chuẩn bị như thế nào để công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi được an toàn?

GS.TS Thái Văn Thành: In sao, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại tất cả các kỳ thi. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn địa điểm in sao đề thi đảm bảo an toàn, bảo mật theo đúng quy định của quy chế thi hiện hành. Bên cạnh đó, việc bố trí nhân sự in sao cũng được đảm bảo theo đúng quy định. Các quá trình từ in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi đều có lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ và giám sát.

Để công tác này được bảo đảm an toàn tuyệt đối, sở cũng yêu cầu tất cả các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi và xây dựng phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi. Tại mỗi điểm thi có 1 tủ đựng đề thi, 1 tủ đựng bài thi đảm bảo an toàn chắc chắn, có camera giám sát 24/24h. Ngay sau khi thi xong môn cuối cùng, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện sẽ bố trí phương tiện cho trưởng điểm thi cùng công an bảo vệ vận chuyển bài thi theo đúng quy định. Tất cả các phòng chứa bài thi đều được niêm phong.

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế, sở đã tổ chức tập huấn cho tất cả các lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, công an tỉnh cũng tập huấn lực lượng tham gia trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT về quy chế thi, đặc biệt là đề phòng thiết bị gian lận công nghệ cao.

Tạo tâm thế tốt cho các thí sinh

P.V: Thưa ông, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một trong những kỳ thi hết sức quan trọng, ghi nhận kết quả 12 năm học phổ thông của học sinh. Quan điểm của Bộ là kỳ thi sẽ ngày càng ổn định nhằm hạn chế áp lực cho các thí sinh. Riêng năm nay, kỳ thi được tổ chức như thế nào và có những nét mới gì?

GS.TS Thái Văn Thành: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn là kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và có các cán bộ, giảng viên các trường đại học tham gia công tác thanh, kiểm tra ở các khâu.

Năm nay, chủ trương của Bộ là Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch Covid - 19 mà bộ đã công bố.

Đề thi được xây dựng bảo đảm đúng yêu cầu, mục đích của Kỳ thi tốt nghiệp THPT là đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông cũng như công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

Đối với phương án tuyển sinh năm 2022 cũng cơ bản giữ ổn định như năm 2021, tuy nhiên, sẽ có một số nội dung dự kiến điều chỉnh. Đó là việc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ phải thực hiện trên cổng thông tin của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các trường được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của trường.

Theo tôi những thay đổi này tạo thuận lợi và công bằng hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký và xét tuyển vào các trường đại học. Qua thực tế đã triển khai tại Nghệ An các thí sinh đều sử dụng thành thạo việc đăng ký trên các phần mềm của Bộ. Ngoài ra, dù năm nay việc đăng ký tuyển sinh muộn hơn so với các năm trước, nhưng thời gian để thí sinh suy nghĩ, lựa chọn, thay đổi nguyện vọng sẽ giúp thí sinh có được nhiều thuận lợi hơn trong việc chọn trường, chọn ngành, chọn nghề trong tương lai.

P.V: Như chúng ta đã biết, năm học 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt khó khăn của ngành Giáo dục, nhất là các thí sinh cuối cấp. Vậy để chuẩn bị tốt tâm thế cho các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo và hỗ trợ nào giúp thí sinh học và ôn tập hiệu quả?

GS.TS Thái Văn Thành: Từ giữa tháng 4, Sở đã có văn bản hướng dẫn ôn tập. Trong đó, yêu cầu các nhà trường rà soát chương trình các môn học/hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 theo kế hoạch giáo dục nhà trường đã xây dựng. Bên cạnh đó, có giải pháp để bổ sung kiến thức, kỹ năng cho các học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để các em tham gia các bài kiểm tra, đánh giá cuối năm.

Năm học này, có một điểm khác đó là Sở thực hiện đảm bảo chất lượng, đảm bảo giáo dục phổ thông và sẽ đánh giá chuẩn đầu ra của các nhà trường. Sở cũng đã giao trách nhiệm cho từng chuyên viên phụ trách từng bộ môn, nếu môn nào không đạt kết quả như mục tiêu đặt ra, điểm trung bình không bằng điểm trung bình kỳ thi trước, chất lượng không cải tiến thì cá nhân phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng giao trách nhiệm cho lãnh đạo các nhà trường và từng hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm đến kết quả học tập của học sinh. Do đó, việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không chỉ trong thời điểm ôn tập mà cả một quá trình.

Nhằm giúp học sinh lớp 12 ôn luyện, thi thử phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm học này Sở cũng đã xây dựng ngân hàng câu hỏi theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sử dụng hệ thống LMS để tổ chức ôn luyện, thi thử trực tuyến cho học sinh lớp 12 toàn tỉnh. Vì vậy, bất cứ giờ nào, ngày nào thí sinh đều có thể thi thử với hình thức hoàn toàn miễn phí. Sau thi thử, các đơn vị phân tích kết quả thi thử đối với từng môn thi, từng học sinh để có hình thức tư vấn cho học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài, tiếp tục sử dụng hệ thống để tự ôn luyện trong khoảng thời gian còn lại đến trước ngày thi.

Với sự chuẩn bị đầy đủ này, tôi mong các thí sinh hãy bình tĩnh, tự tin, tạo tâm thế vững vàng để bước vào kỳ thi và đạt kết quả cao nhất

P.V: Ngoài hình thức xét tuyển vào đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, năm nay nhiều trường đại học có thêm nhiều hình thức xét tuyển khác. Trong đó, rất nhiều trường lấy kết quả của các bài thi đánh giá năng lực của các Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa. Vậy, trong những năm tới ngành Giáo dục sẽ có sự thay đổi nào trong việc dạy và học để thích ứng với các phương thức xét tuyển mới, thưa ông?

GS.TS Thái Văn Thành: Chúng ta đã biết, từ năm học tới, học sinh lớp 10 sẽ học theo chương trình mới nhằm phát triển năng lực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong những năm tới, việc tổ chức thi tốt nghiệp cũng sẽ điều chỉnh theo hướng phát triển năng lực của học sinh và phù hợp với hình thức xét tuyển đại học hiện nay.

P.V: Xin cảm ơn GS.TS Thái Văn Thành!