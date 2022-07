Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giải trình về xe quá khổ quá tải

(Baonghean.vn) - Tại phiên thảo luận sáng ngày 13/7, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, chủ tọa điều hành phiên thảo luận tại hội trường đã yêu cầu làm rõ vấn đề xe quá khổ quá tải gây bức xúc trong cử tri thời gian vừa qua. Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã đại diện cho Sở giải trình về vấn đề này.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoàng Phú Hiền nhận định tình trạng xe quá khổ quá tải diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua ngày càng gia tăng và có chiều hướng phức tạp.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải lý giải có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, cuối quý I/2022, tình hình dịch Covid-19 dần được khống chế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được khôi phục, ngành Giao thông vận tải có nhiều điều kiện để phục hồi sau đại dịch. Trong khi số lượng km đường bộ được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đưa vào sử dụng và số lượng xe cơ giới tăng nhanh, thì biên chế của các lực lượng trực tiếp thực hiện kiểm soát tải trọng xe (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông vận tải) lại bị cắt giảm theo chủ trương tinh giảm.

Thứ hai, thời gian qua giá xăng dầu tăng cao, trong khi giá cước vận tải cơ bản vẫn không tăng, nhiều đơn vị đã lợi dụng việc chở quá tải trọng để bù đắp chi phí vận chuyển. Do lực lượng còn hạn chế, việc xử lý xe quá khổ quá tải chủ yếu là xử lý chuyên đề, nên có những thời điểm chưa thể giải quyết một cách quyết liệt, tập trung. Thứ ba, các xe tải nhập về Việt Nam trước ngày 01/12/2015 (thời điểm Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT có hiệu lực) có kích thước thành thùng lớn nhưng vẫn được phép lưu hành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe chở quá tải trọng trong thời gian vừa qua.

Trước thực trạng như vậy, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo thanh tra giao thông phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã tổ chức 548 ca; 12.288 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phát hiện; lập biên bản vi phạm xe chở quá tải: 1.054 trường hợp; quá khổ: 1.025 trường hợp. Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 625 trường hợp (tăng 93,9% so với cùng kỳ 2021), với số tiền xử phạt tương ứng: 2,86 tỷ đồng (tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Tại phiên thảo luận, đồng chí Hoàng Phú Hiền đã đề xuất một số giải pháp trước mắt như sau: đề nghị UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành với lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì; thông báo số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, cung cấp các thông tin về xe chở quá tải, quá khổ; chấn chỉnh đạo đức công vụ đối với người đứng đầu các ngành, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát tải trọng xe.

Về giải pháp lâu dài, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề nghị tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; ưu tiên bố trí nhân lực, thiết bị, phương tiện để phục vụ nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến, địa bàn được giao quản lý; chỉ đạo các Ban Quản lý dự án yêu cầu các đơn vị thi công không vi phạm về tải trọng, kích thước thành, thùng của các phương tiện tham gia thi công các công trình, dự án; tổ chức rà soát, cắm đầy đủ các biển hạn chế tải trọng của cầu đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường xã theo quy định;…