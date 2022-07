Hà Nội FC-Sông Lam Nghệ An: Trận cầu tâm điểm của vòng đấu

An Thanh

(Baonghean.vn) - Đã nhiều năm nay, những trận đụng độ giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An bất cứ khuôn khổ nào, sân khách hay sân nhà đều thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả, giới chuyên môn và báo chí. Lần này còn là cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng đang đứng đầu BXH V.League 2022.

Với nhiều nguyên nhân các cuộc đối đầu giữa đội bóng xứ Nghệ với Hà Nội FC luôn được cổ động viên 2 địa phương quan tâm. Trận hòa 1-1 lịch sử trước CLB Hà Nội của SLNA tại V.League 2011 trên sân Vinh để thầy trò HLV Hữu Thắng vô địch được xem là trận đấu hay nhất lịch sử hơn 20 năm của giải bóng đá hàng đầu Việt Nam. Còn trận thua 2-6 tại V.League 2012 trước đội bóng xứ Nghệ vẫn là "vết nhơ" khó gội sạch của CLB Hà Nội giàu thành tích nhất của sân cỏ Việt Nam trong hơn 10 năm chinh chiến ở V-League.

Cùng với HAGL thì cả Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC đang là những ứng cử viên của chức vô địch V.League 2022. Nên trận đấu giữa 2 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng được coi là “trận chung kết sớm” của lượt đi. Phong độ của các học trò HLV Chun Jae Ho thật ấn tượng bởi dàn cầu thủ đang vào độ chín. Trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, duy nhất Đậu Văn Toàn là cầu thủ chưa từng tham gia đội tuyển quốc gia, không có ngoại binh trong đội hình xuất phát nhưng họ vẫn làm cho đối phương vất vả chống đỡ.

Chủ nhà khó lường

Ông thầy Hàn Quốc đang có trong tay đội hình có đa số cầu thủ cao trên 1m80, cụ thể Văn Tùng cao 1m80, Xuân Tú 1m82, Duy Mạnh 1m80, Văn Hậu 1m86, Thành Chung 1m80…nên khả năng chơi bóng bổng luôn là thế mạnh của Hà Nội FC. Ngoài ngoại binh Siladi, HLV Chun Jae Ho vừa "chốt sổ" Tonci Mujan và Uros Djeric, thay thế cho 2 cái tên Ivancic và Zec Djuro. Việc mới ra mắt mà Tonci Mujan đã có bàn thắng trên sân Hà Tĩnh cho thấy đây là ngoại binh không thể xem thường. Cầu thủ 27 tuổi người Croatia mới chỉ có 5 ngày tập luyện cùng đội chủ sân Hàng Đẫy.

Trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An không có mặt cầu thủ Thái Quý vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là cầu thủ đá chính 8 trận cho đội bóng Thủ đô với 1 bàn thắng, 2 pha kiến tạo. Nhưng Hai Long, Đức Huy, Văn Toàn vẫn là những giải pháp cho vị trí tiền vệ mỏ neo của đội hình 4-1-4-1 của Hà Nội FC. Cầu thủ mà BHL Sông Lam Nghệ An phải quan tâm nhất chính là “đầu kéo” Văn Quyết, ngôi sao chơi hay nhất trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với 1 bàn thắng, 2 đường chuyền quyết định, 80% pha qua người thành công, cầu thủ này được InStat chấm 235 điểm, cao nhất trận đấu. Văn Quyết có kỹ thuật cá nhân hoàn chỉnh, di chuyển rộng, có độ quái trong các pha đá phạt luôn gây khó chịu cho bất cứ hàng phòng ngự nào.

Sông Lam Nghệ An quyết có điểm

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy mình là đối thủ xứng tầm cho đội chủ nhà. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy, thực chất thầy, trò HLV Huy Hoàng như được đá trên sân nhà bởi hàng ngàn cổ động viên xứ Nghệ đã sẵn sàng có mặt cổ vũ. Điều mà BHL Sông Lam Nghệ An hài lòng là các cầu thủ trụ cột Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Đức, Quế Ngọc Hải đều đang thi đấu rất tốt, truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ Xuân Tiến, Sỹ Hoàng, Văn Cương. Trong khi đó, 2 ngoại binh Olaha, Oseni đều đóng góp vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Hiện nay, cả 3 tuyến của đội khách Sông Lam Nghệ An đều đã ghi bàn, mùa giải này đội bóng xứ Nghệ thi đấu đa dạng, ghi bàn thắng từ nhiều mảng miếng tấn công khác nhau. Các cầu thủ đang nhuần nhuyễn hơn trong việc áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-1-4-2.

Chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng đã giúp BHL, cầu thủ Sông Lam Nghệ An tự tin hơn nhiều. Đây sẽ là trận đấu Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải sẽ đối đầu với hàng công mạnh nhất V.League 2022 dưới sự dẫn dắt của Văn Quyết. Chắc chắn các cầu thủ xứ Nghệ sẽ tranh bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân để không cho các cầu thủ chủ nhà khoét biên, chơi đập nhả trong khu vực 16,5m. Cầu thủ 2 đội vốn không xa lạ gì nhau, cả chủ nhà lẫn đội khách đều có những cầu thủ có thể chớp thời cơ để định đoạt trận đấu. Đội bóng nào có bàn thắng trước sẽ có nhiều lợi thế trong trận cầu được tính 6 điểm của vòng đấu này.