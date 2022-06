HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII triệu tập Kỳ họp thứ 7

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 24 báo cáo, qua đó đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.

Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua 30 dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022) tại thành phố Vinh; trong đó, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian một buổi để nghe các báo cáo; công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; công tác thi đua khen thưởng, 1 buổi thảo luận tổ, 1 buổi thảo luận tại hội trường và 1 buổi thực hiện công tác chất vấn và trả lời chất vấn, 1 buổi xem xét thông qua dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri: 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747.

Báo Nghệ An sẽ tường thuật các nội dung của kỳ họp trên các ấn phẩm: Báo in hàng ngày, báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn), các nền tảng số: kênh YouTube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An, Tik tok Báo Nghệ An...