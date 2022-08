HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 5 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý thực hiện các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 5 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đợt 2 theo kế hoạch của Chính phủ và một số dự án trọng điểm của tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.

Trong 8 tháng qua, Nghệ An đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Tuy vậy, 4 tháng cuối năm còn lại, bên cạnh các yếu tố thuận lợi, dự báo tình hình có nhiều khó khăn, thách thức.

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hiệu quả, nhưng trong thời gian gần đây số ca nhiễm mới có xu hướng gia tăng; cùng với đó là dịch sốt xuất huyết, cúm mùa xuất hiện ở nhiều địa phương gây nguy cơ dịch chồng dịch; mùa mưa bão đã tới và dự báo phức tạp; tình hình an ninh chính trị khu vực và thế giới biến động sâu sắc… đã, đang và sẽ tác động bất lợi đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã nhấn mạnh một số nội dung cần tiếp tục triển khai ngay sau Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, nhất là Kết luận số 244 ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong các tháng cuối năm 2022; rà soát các chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành để có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, đẩy mạnh giám sát các ca nhiễm trên địa bàn; Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19, trong đó tập trung tiêm mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, với phương châm: đúng lịch, đủ liều, không tồn đọng vắc - xin và tỷ lệ bao phủ cao.

UBND tỉnh, các cấp, các ngành cũng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đặc biệt là các công trình trọng điểm. Gắn trách nhiệm trực tiếp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc bảo đảm tiến độ giải ngân, chất lượng công trình.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ để kịp thời có biện pháp, giải pháp cụ thể. Tập trung đẩy nhanh công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án để triển khai theo quy định, nhất là các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định và theo dự toán; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 5/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn.

“Kỳ họp thứ 8 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9, HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022, tạo đà thắng lợi cho cả nhiệm kỳ”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trước khi kết thúc kỳ họp.

5 nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 8

* Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế với 3 dự án: xây mới, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện; đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An; đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

* Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022. Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2022 dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An (vốn vay ADB), số tiền 10 tỷ đồng; bổ sung kế hoạch năm 2022 cho Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, số tiền 10 tỷ đồng.

* Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, gồm: Dự án kè sông Nậm Mộ, đoạn qua khối 4, khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 và Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Sơn, từ Quốc lộ 46C đi xã Nam Anh, huyện Nam Đàn với tổng mức đầu tư gần 127 tỷ đồng.

* Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; bao gồm: Dự án xây dựng cống điều tiết kết hợp cầu giao thông vào vùng bãi sản xuất xã Long Xá và cải tạo, nâng cấp trạm bơm, hệ thống kênh tưới xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên; Dự án xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn; Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước, kênh tưới và hạ tầng sản xuất cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa giống huyện Yên Thành.

* Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.