HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

(Baonghean.vn) - Đối tượng áp dụng của Nghị quyết này gồm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.