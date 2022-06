HĐND tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Báo cáo trước cử tri huyện Quỳ Hợp, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn tỉnh.

Thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản

Mở đầu cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại 2 kỳ họp, HĐND sẽ xem xét, thông qua 42 nghị quyết. Đáng quan tâm là Nghị quyết về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; nghị quyết quy định mức học phí cụ thể đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2022-2023…

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thành công lớn nhất là dịch Covid- 19 được kiểm soát, đưa cuộc sống của người dân trở lại nhịp sống bình thường; kinh tế - xã hội có bước phục hồi và tăng trưởng.

Tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; xử lý các vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân, trong đó có việc sạt lở và thiếu nước sinh hoạt tại xã Châu Hồng.

Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cũng báo cáo trước cử tri kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Quỳ Hợp từ phía các cơ quan chức năng liên quan đến đề xuất bố trí kinh phí tu bổ, nâng cấp các tuyến đường, cầu, cống xuống cấp trên địa bàn; hỗ trợ người dân có vật nuôi bị chết do dịch bệnh; khắc phục tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn…

Đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của cử tri

Tiếp đó, nhiều cử tri tham gia bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất nhiều nội dung thuộc quyền giải quyết của tỉnh và huyện.

Cử tri Nguyễn Văn Sửu - Chủ tịch UBND thị trấn phản ánh trên địa bàn hiện có một số công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa có quyết định thuê đất, vừa thất thoát tiền thu cấp quyền sử dụng đất, vừa gây khó khăn trong quản lý nhà nước ở địa phương.

Mặt khác, các ngành chức năng cần có cơ chế tháo gỡ bất cập đối với cho các hộ gia đình ở ven đồi núi có nhu cầu san, mở rộng mặt bằng làm nhà ở hoặc mở rộng khuôn viên nhưng không được vận chuyển đất do san ủi thừa đi nơi khác.

Cử tri Nguyễn Trung Ninh (khối 6, thị trấn Quỳ Hợp) phản ánh lưới điện 35kV đi qua khu dân cư, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, muốn cải tạo, nâng cấp, xây dựng nhà ở khó khăn, đề nghị các cấp quan tâm.

Cử tri Vi Thị Quang (xã Châu Quang) phản ánh việc thi công Quốc lộ 48C đi qua xóm Đồng Nại còn 5 hộ không giải phóng mặt bằng được, dẫn đến không có mương thoát nước, tạo ngập úng, vừa gây mùi hôi thối, vừa ngấm vào giếng nước sinh hoạt của người dân; đề nghị các cấp có giải pháp khắc phục.

Cử tri này cũng kiến nghị các cấp quan tâm khắc phục những hệ luỵ từ các hoạt động khoáng sản trên địa bàn, đảm bảo môi trường, nhất môi trường nước trên các dòng sông, suối, trong đó có khe Nậm Tôn tại xã Châu Quang.

Cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp cấp đất trái thẩm quyền; cấp giấy chứng nhận cho 33 hộ dân thuộc khu nhà tập thể của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Một số vấn đề liên quan đến học phí, giá sách giáo khoa; chế độ chính sách đối với những người hoạt động ở xóm; chế độ cho bộ đội phục viên, xuất ngũ có hơn 10 năm trong quân đội… cũng được cử tri đề cập.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp cần có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ cho các địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản.

Sau ý kiến của cử tri, lãnh đạo của thị trấn và huyện Quỳ Hợp đã giải đáp, trả lời trực tiếp nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường...; chỉnh trang đô thị; cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ cho các địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản.

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cũng khẳng định, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt trong cuộc sống, các cử tri có vấn đề gì bức xúc, khó khăn thì cần phản ánh ngay thông qua nhiều kênh, tránh chờ đến hội nghị tiếp xúc cử tri mới phản ánh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Những vấn đề kiến nghị của cử tri thời gian qua đều được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp nhận, tổng hợp và được các cơ quan chức năng trả lời.

Với tư tưởng đổi mới, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục cố gắng, nỗ lực giải đáp, trả lời hoặc chuyển các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri; đồng thời cố gắng chuyển kết quả giải quyết đến tận từng cử tri.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng không đợi đến kỳ tiếp xúc cử tri mới tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri và cũng không phải chỉ giải quyết kiến nghị của cử tri thông qua tiếp nhận từ hội nghị tiếp xúc cử tri; bởi vậy mong muốn các cử tri khi có đề đạt gì có thể gửi trực tiếp về Hội đồng nhân dân tỉnh bất cứ thời điểm nào qua đường bưu điện hoặc qua đường dây nóng và Hội đồng có trách nhiệm gửi các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời kịp thời đến cử tri.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng trực tiếp giải trình một số vấn đề liên quan đến việc xử lý cơ sở vật chất do sáp nhập các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện và khối, xóm, thôn bản với quan điểm các địa phương cần tính toán, tu bổ, nâng cấp để đưa vào sử dụng hoặc điều chuyển cho cơ quan khác sử dụng, tránh lãng phí.

Đồng thời tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị liên quan đến công nhận Hội Thanh niên xung phong thành hội đặc thù; chế độ phụ cấp cho những người hoạt động ở khối xóm; các khoản thu trong các cơ sở giáo dục; đầu tư xây dựng cơ bản... Đồng chí Nguyễn Như Khôi cũng đề nghị huyện Quỳ Hợp, ngoài giải trình tại hội nghị cần có văn bản trả lời cụ thể các vấn đề đến cử tri.