Hỗ trợ 400 giống cây ăn quả tại xã Xiêng My (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch năm 2022, giúp đỡ xã Xiêng My sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo Nghệ An phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chương trình hỗ trợ bà con xóa vườn tạp, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh về việc phân công Báo Nghệ An giúp đỡ xã Xiêng My - xã nghèo miền Tây của huyện Tương Dương vươn lên xóa đói, giảm nghèo và xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Những năm qua, Đảng uỷ, Ban Biên tập, Công đoàn Báo Nghệ An đều xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của xã.

Ngày 3/8, Báo Nghệ An phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An thực hiện chương trình hỗ trợ 400 cây giống (là mít Đài Loan và xoài Thái) cho bà con trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đợt này, những gia đình ở bản Phẩy, Khe Quỳnh được nhận cây giống là những hộ dân có kinh nghiệm trồng cây ăn quả và có nhân lực lao động.

Thông qua những mô hình này, sẽ góp phần thiết thực để Xiêng My thực hiện mục tiêu xóa vườn tạp và xây dựng vùng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao, đáp ứng tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với việc cung cấp nguồn cây giống, cán bộ kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho bà con