Nhịp cầu nhân ái Hoàn cảnh éo le của gia đình nghèo "bên bờ vực" số phận Họ đến với nhau như "nồi méo úp vung méo". Nhưng những mảnh đời éo le ấy vẫn không được an bài. Tai họa liên tục giáng xuống, đến nỗi giờ họ chỉ còn biết "nhắm mắt chờ trời". Đó là câu chuyện thương tâm của gia đình anh Đặng Văn Du và chị Trần Thị Phương, xóm Yên Phú, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An.

Anh Đặng Văn Du với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trên giường bệnh.

Tai họa chồng tai họa

Gần 1 tháng trước, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp nhận một bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt: anh Đặng Văn Du, thường trú xóm Yên Phú, xã Giai Lạc. Khi còn nhỏ, anh đã mang trong mình dị tật sau một lần tai nạn. Dù cơ thể khiếm khuyết, cộng thêm gia cảnh nghèo khó, anh vẫn gắng sức lao động để vượt lên chính mình. Cho đến ngày, anh nhận được hung tin: Mắc ung thư giai đoạn cuối.

Anh Du cùng vợ và một người con sinh sống trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Yên Phú, xã Giai Lạc. Ngôi nhà cũng do người thân hỗ trợ dựng lên, khi anh kết hôn với chị Trần Thị Phương, người phụ nữ nghèo ở làng bên. Ngày hay tin chồng mang bạo bệnh, chị Phương xây xẩm mặt mày, luống cuống từ chỗ làm trở về nhà, và bị tai nạn dẫn đến thương tật vĩnh viễn ở bàn chân trái. Từ đó, chị phải nghỉ việc công nhân ở nhà máy may, sớm hôm quanh quẩn thu gom phế liệu bán, kiếm cái ăn qua ngày.

Chị Trần Thị Phương ngày ngày thu gom phế liệu để bán.

Bên bờ vực thẳm số phận

Người giúp chị Phương đưa đón con cái hàng ngày giờ đây là bố chồng, một nông dân già yếu, đã phải ngồi trên chiếc xe lăn hơn 8 năm nay. Thương đứa cháu nhỏ duy nhất của vợ chồng anh Du, ông Thân làm mọi việc có thể. Nhưng với ông, lo cho bản thân mình cũng đã là một nỗ lực phi thường, nói gì đến việc giúp con, giúp cháu.

Một tháng dồn sức để cứu chồng, chữa trị bàn chân bị gãy, chị Phương đã vét sạch những đồng tiền cuối cùng; rồi chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi; nhưng với hoàn cảnh của gia đình chị, việc vay tiền đâu phải là chuyện dễ. Dù đã có sự sẻ chia của bà con lối xóm, nhưng gia đình anh Du vẫn chưa thể vượt qua khốn khó. Giờ đây, họ chỉ trông chờ vào một "phép màu" để có thể đổi đời.

Ngày ngày ông nội đưa đón cháu trên chiếc xe máy 3 bánh dành cho người khuyết tật.

Tài sản có giá trị nhất của gia đình nghèo là con bò, mà anh Du vẫn chăm nuôi hàng ngày, giờ đây cũng đã phải bán đi. Khó khăn vì thế càng chồng chất, gia đình anh Du, chị Phương hy vọng mọi "cánh cửa" không bị khép lại. Sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ là "cứu cánh" quan trọng cho gia đình anh Du.

Bữa trưa của con trai chị Phương là một gói mỳ tôm.