Kinh tế Xã Giai Lạc (Nghệ An) phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2027 Sáng 21/8, Đảng bộ xã Giai Lạc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.552 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Văn Trường



Nhiều thành tích nổi bật

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hậu Thành, Phúc Thành và Lăng Thành của huyện Yên Thành trước đây, xã Giai Lạc sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đã phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ và đạo đức công vụ, tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân.

Công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo cán bộ được tiến hành bài bản, đúng nguyên tắc. Việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị được đẩy mạnh. Cùng với đó, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Về kinh tế, xã Giai Lạc đạt được nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 9,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt 1.675 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.564 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70,941 triệu đồng/năm.

5 năm qua, xã huy động 451,229 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới; xã Lăng Thành và Phúc Thành (cũ) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Toàn xã hiện có 1 sản phẩm VietGAP, 4 sản phẩm OCOP 3 sao và 3 làng nghề nuôi, chế biến mật ong được tỉnh công nhận.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả: trường học kiên cố, đạt chuẩn quốc gia; phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với gìn giữ bản sắc truyền thống; phong trào văn hóa – thể thao lan tỏa rộng khắp; y tế, an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng – an ninh giữ vững.

Đặc biệt, sau sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị xã đã nhanh chóng ổn định, vận hành hiệu quả, đảm bảo thông suốt các hoạt động quản lý, điều hành.

Phát triển năng động, hướng tới tương lai

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Giai Lạc đặt mục tiêu phấn đấu trở thành xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2027.

Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Giai đoạn 2025–2030, phấn đấu tăng trưởng 11,5–12,5%/năm, thu nhập bình quân tăng 55–65%, giảm nghèo 1%/năm, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97%, 100% trường đạt chuẩn quốc gia...

Đồng chí Phạm Thị Huyền Trang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường

Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Lạc nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 4 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Giai Lạc đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Trong đó, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy phải đi vào thực chất, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, gần dân – sát dân – vì dân; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Về phát triển kinh tế - xã hội, lưu ý tập trung thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bám sát các nghị quyết của Trung ương và tỉnh về “Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số”. Bên cạnh đó, cần đầu tư có trọng tâm vào hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn, coi đây là khâu đột phá chiến lược. Kinh tế phải phát triển theo hướng chất lượng cao, áp dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản bền vững. Lĩnh vực văn hóa – giáo dục – y tế cũng được yêu cầu quan tâm toàn diện, đi đôi với bảo tồn di sản và phát triển du lịch tâm linh, sinh thái.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Giữ vững quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là ma túy. Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giai Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Trường



Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Giai Lạc phải cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, lựa chọn khâu đột phá rõ người, rõ việc, rõ tiến độ để tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ.