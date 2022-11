Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc gặp mặt là nơi để giao lưu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như tôn vinh các nhà giáo, thương hiệu của quê hương Nghệ An tại Thủ đô Hà Nội.

Chiều 18/11, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ là nơi gặp gỡ thân mật các nhà giáo ưu tú quê Nghệ An đang sinh sống và công tác tại Thủ đô Hà Nội.

Dự lễ có ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; ông Trần Văn Hằng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận và Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; ông Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc…

Về phía tỉnh Nghệ An có Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Võ Văn Dũng - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng gần 100 là Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, các Giáo sư, Phó Giáo sư đang sinh sống và công tác tại Hà Nội.

Mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp đã ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của các thầy, cô giáo tỉnh nhà cũng như ở Hà Nội và tri ân các nhà giáo đã dày công vun đắp, phát huy truyền thống hiếu học, bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh để quê hương phát triển như ngày hôm nay. Ông Hợp cho rằng, cuộc gặp mặt là nơi để giao lưu tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tôn vinh các nhà giáo, thương hiệu của quê hương Nghệ An tại Thủ đô Hà Nội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành bày tỏ cảm ơn Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt. “Những người con quê hương Nghệ An đã luôn trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và của tỉnh nhà nói riêng. Trong không khí long trọng, thân tình của buổi gặp mặt, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục Nghệ An nguyện phát huy truyền thống “Ông đồ xứ Nghệ”, những thành tựu mà các nhà giáo đã dày công vun đắp; Tiếp tục khắc phục mọi khó khăn thử thách, phát triển giáo dục Nghệ An bền vững, hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; Có vị thế uy tín trong tỉnh và cả nước. Trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có khả năng đáp ứng nguồn nhân lực, chất lượng cao cho hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của tỉnh nhà…”, ông Thành nói.

Tại buổi lễ đã có nhiều ý kiến tham luận cảm động của các nhà giáo lão thành.