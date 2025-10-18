Kinh tế Hội thi tuyên truyền sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong hộ gia đình năm 2025 Nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025, ngày 18/10, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp UBND xã Hợp Minh tổ chức hội thi "Tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong hộ gia đình” năm 2025.

Tham dự hội thi có ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương; đại diện điện lực Nghệ An, đội quản lý khu vực Yên Thành.

Phần thi năng khiếu của chi hội Viên Thành 3. Ảnh: PV

Hội thi gồm 3 đội đến từ các Chi hội Phụ nữ: Văn Trai, Viên Thành 3, Xóm 6.

Các đội tham dự 3 phần thi bắt buộc: Chào hỏi, thi trắc nghiệm, năng khiếu.

Đến với hội thi, các thí sinh đã chuẩn bị trang phục, đạo cụ để trình diễn phần thi chào hỏi, phần thi năng khiếu tăng thêm sức thuyết phục, lôi cuốn. Nhiều đội thi đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục của đội mình công phu, chu đáo.

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương phát biểu chỉ đạo hội thi. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát triển Công Thương nhấn mạnh: Năng lượng gắn liền với đời sống hàng ngày của chúng ta, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiết kiệm điện năng là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp giảm áp lực cho việc khai thác, cung cấp các dạng năng lượng, giảm áp lực kinh tế gia đình, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính; đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam theo cam kết tại Hội nghị Thượng định về biến đổi khí hậu COP 26, thực hiện giảm thải phát thải khí nhà kính về Net zero vào năm 2050.

Tại Nghệ An, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương và sự phối hợp của các địa phương, các chương trình tiết kiệm năng lượng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và hộ gia đình đã áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, vừa góp phần giảm chi phí sinh hoạt, vừa bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Chi hội Viên Thành 3. Ảnh: PV

Hội thi hôm nay tại xã Minh Hợp là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa những kiến thức về tiết kiệm năng lượng về cơ sở, đến từng hộ dân.

Ban Tổ chức trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Hội thi nhằm hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động, tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên trên mọi lĩnh vực. Từ đó có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng dân cư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho chi hội Viên Thành 3, giải Nhì chi hội xóm 6 và giải Ba chi hội Văn Trai.

Dịp này, Điện lực Nghệ An đã trao 10 suất quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.